Zo weinig degradeert een Tesla-accu (volgens Tesla)

Tesla deelt cijfers over de accudegradatie in een nieuw rapport. Ze houden het summier, maar deze cruciale informatie willen we jullie niet onthouden.

Het was (en is) toch wel een van de twijfels die mensen hebben bij elektrische auto’s: hoe hard gaat de accu achteruit na verloop van tijd? Als je uitgaat van de accudegradatie van je telefoon of laptop belooft dat weinig goeds.

Tesla geeft nu antwoord op deze prangende vraag, in hun nieuwe ‘Tesla Impact Report 2022’. Dit rapport gaat niet specifiek over accudegradatie, maar het onderwerp passeert wel de revue.

Volgens Tesla hoeft een accu nooit vervangen te worden vanwege degradatie, ook niet bij hoge kilometerstanden. Het merk claimt namelijk dat hun accu’s na 200.000 mile nog maar 12% van hun capaciteit verloren hebben. Voor de niet-Amerikanen onder ons: daarmee praten we over 321.868 km.

Helaas wijdt Tesla hier verder niet over uit. Ze geven alleen aan dat ze een betrouwbare dataset hebben, omdat ze al 10 jaar auto’s verkopen. De cijfers gaan dus vooral over de oudere accu’s en modellen, maar dat spreekt eigenlijk voor zich.

Deze grafiek is trouwens aardig in lijn met eerdere onderzoeken naar de accudegradatie van Tesla’s. Eerder bleek al dat Tesla-taxi’s met hoge kilometerstanden vaak nog 90% van hun accucapaciteit hebben.

Tesla merkt verder nog als kanttekening op dat naast de kilometerstand ook de leeftijd een belangrijke rol speelt. Oftewel: een oudere Tesla met twee ton op de klok zal meer capaciteit verloren hebben dan een nieuwere Tesla met dezelfde kilometerstand.

In het kader van duurzaamheid (waar het hele rapport over gaat) is het natuurlijk wel belangrijk dat een accu ook een lange levensduur heeft in jaren. Helaas heeft Tesla daar geen grafiekje van. Maar goed, veel kilometers maken in een Tesla is geen probleem, dat is in ieder geval prettig.

Bron: Tesla Impact Report 2022