“Deze luxe caravan kan tevens de oceaan trotseren”…

Het seizoen is voorbij, de ideeën blijven komen.

Het universum der caravans barst de laatste tijd van haarfijne ideeën. Nadat we pas geleden een schitterend exemplaar uit Nederland onder de loep legden, is het nu tijd om een kijk te nemen bij onze oosterburen. Het in Hamburg gebaseerde Caravan Boat heeft recentelijk een merkwaardig apparaat in het leven geroepen.

Het zal je niet verbazen dat het gevaarte dat de maker ter wereld heeft gebracht, precies is wat er in zijn naam wordt beloofd. De Caravan Boat combineert de karakteristieken van beide voertuigen en voegt deze samen in een gelikt pakket. De zogenaamde Departure One, zoals het model heet, is in feite een beter uitgevoerde versie van de Sealander, die we enkele jaren geleden te zien kregen. In tegenstelling tot de Sealander, is de Caravan Boat een ruime sloep met voldoende luxe aspecten.

Het 9 meter lange gevaarte heeft in totaal vier ligplaatsen, maar kan volgens de fabrikant slechts twee dagen door twee mensen worden gebruikt om te varen. De 15 pk sterke, zelfvoorzienende boot is uitgerust met een 230V elektrische verwarmer en heeft een verwarmingssysteem dat draait op benzine. Men kan rustig binnen koken in de relatief ruime keuken. Diezelfde keukenhoek is eveneens voorzien van een eetruimte. Stap je door de achterdeuren, dan kom je uit bij een klein terras. Echter, klim je via de voorkant van de boot naar boven, dan ontdek je een grotere zitplaats. Wanneer de caravan zich op het water bevindt, kan de bestuurder plaatsnemen aan de voorzijde. Achter een van de bedden is een roer verstopt, waarmee men het apparaat kan besturen.

Dit alles komt logischerwijs tegen een forse prijs. Zeker als we de Caravan Boat naast de Sealander leggen, is het aardig schrikken. Waar laatstgenoemde voor ongeveer 15.000 euto kon worden aangeschaft, betaal je bijna 60.000 euro voor de Departure One.