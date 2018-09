Deze volledig Nederlandse caravan is een cabrio!

Zoiets zie je ook niet iedere dag.

De zomervakantie mag misschien voorbij zijn, de echte hardcore kampeerders hebben hier natuurlijk lak aan. Buiten het seizoen zijn de bestemming immers goedkoper en, nog belangrijker, vele malen rustiger. Wie overweegt een caravan te kopen waarmee de totale reiservaring zo dicht mogelijk bij de natuur ligt, kan sinds kort in Nederland terecht voor een fijn apparaat.

Dit jaar heeft Hein van der Laar zijn droom gerealiseerd en een caravan, de Lume Traveler, onthuld die precies voldoet aan zijn verwachtingen. Het concept is vrij simpel: je slaapt buiten en binnen tegelijk. Dankzij een groot, ruim bed binnenin de caravan heb je het comfort van een huis, maar dankzij het te openen dak slaap je tegelijkertijd onder de sterrenhemel. Slapen is overigens direct het enige dat je binnenin de caravan doet. Koken, bijvoorbeeld, gebeurt aan de achterkant, aangezien het fornuis daar is geplaatst.

Naast het feit dat de Lume Traveler een merkwaardig geval is dankzij zijn open dak (zie foto 7) ziet hij er ook nog eens buitengewoon markant uit. Het sjouwbare gevaarte heeft niet alleen klinknagels aan de buitenzijde, de gehele buitenkant is ook nog eens van aluminium. Hierdoor is een ietwat vervelende vergelijking met een paardentrailer snel gemaakt, maar dit is allerminst op zijn plaats. Of nou ja, als je de Shell-variant koopt, krijg je enkel de behuizing en kun je er inderdaad een dergelijke ponytrekker van maken, maar dat terzijde.

De Lume Traveler is naast Shell ook verkrijgbaar als Basic en No.1. Bij de Basic-uitvoering spreekt de naam voor zich. Dit is in feite een doorgewaterde versie van de volledig uitgerust No.1. Oftewel, dit model heeft een gesloten dak en een over het algemeen minder luxe uitstraling. De buitenzijde blijft hetzelfde. Prijzen van de Lume Traveler liggen ongeveer tussen de 27.000 en 47.000 euro.