Gepantserde DB11 is maar 150 kg zwaarder dan origineel

Dan is het zeker interessant.

Vrijwel iedere sportauto is in staat de financiĆ«le situatie van zijn eigenaar uit te stralen, maar er zijn maar weinig bolides die daarbij ook de status van de eigenaar weten weer te geven. Bij Aston Martin hebben ze hier amper moeite mee. Hoewel de auto’s tegenwoordig minder chique en tijdloos zijn dan in het verleden, is the gentleman-gehalte nog zeker aanwezig.

Voor zij die een Aston Martin willen rijden, maar tegelijkertijd in een ietwat onveilige omgeving wonen, is dit een groot nadeel. De kans is immers vrij groot dat je direct een doelwit op je rug krijgt en niet meer zorgeloos over straat kunt. Voor de mensen die zich in een dergelijke situatie bevinden, heeft het in Bremen gevestigde Trasco nu een oplossing.

Het bedrijf dat zich specialiseert in het bepantseren van voertuigen, heeft recentelijk namelijk een nieuw pakket voor de Aston Martin DB11 onthuld. Het gaat hier niet zomaar om de gemiddelde pantserbehandeling. Nee, de Duitsers hebben een speciaal lichtgewicht pantserpakket gemaakt. Het A-Kip (anti-kidnapping) pakket is in het leven geroepen om de DB11 te beschermen tegen handwapens, autodiefstal en, uiteraard, kidnappen. Door gebruik te maken van stevig maar licht ballistisch staal, ballistisch glas en allerlei composiet materialen, weegt de Aston Martin amper 150 kg meer dan het origineel. Wel zo handig, want de DB11 is met zijn 1.800 kg fabriek af zeker geen magere knul.

Trasco wil niet zeggen hoeveel langzamer de auto hiervan wordt, maar het is vanzelfsprekend dat het invloed zal hebben op de prestaties van de auto. Aan de andere kant, we hebben hier wel te maken met de DB11 met de V12-motor (rijtest), dus aan het einde van de dag is er voldoende vermogen aanwezig om hard te kunnen rijden. De krachtbron produceert een niet onsmakelijke 608 pk en 700 Nm aan koppel.