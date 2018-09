Deze Alpina kan niet achter een Alpina hangen

Ondanks dat zo'n D5 S 780 Nm en xDrive heeft, is het (lang) niet voldoende.

Er zijn caravans en er zijn caravans. Om de caravan hangt een zweem van melancholie en dan niet de goede vorm ervan. Mensen werken hun hele leven knetterhard. Aan het einde van de carrière wordt er een caravan aangeschaft om “daarmee eindelijk te gaan genieten van het leven.” Alsof het een laatste kans is op een gelukzalig leven is alvorens je ‘zaliger‘ wordt genoemd. Let’s face it: een caravan is zes plankjes, maar dan op wielen.

Maar is die aanname wel terecht? Want we weten dat er in de Verenigde Staten zoiets is als Airstream. Deze bouwen de coolste caravans die je je maar voor kunt stellen. Mede dankzij het tijdloze aluminum design en het feit dat er bijna standaard een reusachtige GMC Yukon XL bij lijkt te zitten. Een bijzonder gave combinatie. In Nederland moeten we het vaak doen met een Tabbert voor een Kia Carens. Is meteen een stuk minder spectaculair. Maar daar komt nu een einde aan!

Want als je wil, kun je nu een bijzondere caravan kopen in Nederland en wel de Adria Alpina 903 HT Supreme. Een hele lange naam, maar het is dan ook een héle lange caravan. Het gevaarte is namelijk 11,03 meter lang. De breedte is ook niet verkeerds: 2,46 meter, alhoewel dat getal wel vaker voorkomt bij caravans. De sleurhut is voorzien van alle gemakken zoals een toilet, douche, soft close schuifladen, voortent, verwarming, koelkast, boiler en Adria i-exterieur. Wat dat laatste is weten wij ook niet, maar eerlijk is eerlijk: het interieur ziet er strak uit.

Kosten van dit alles? 38.900 euro om precies te zijn. Dat is een hele hoop geld, maar een beetje zeil- of motorboot van 11 meter uit 2016 met hetzelfde comfort kost een veelvoud ervan. Je moet wel een goede auto uitzoeken om deze caravan te kunnen trekken. De caravan is namelijk 2.326 kg zwaar en het maximum totale gewicht bedraagt 2.800 kilogram. Dit ga je niet trekken met een Alpina dus. De XD3 mag het meest trekken van alle Alpina’s, maar komt met 2.400 kg te kort. Ondergetekende gaat voor een Land Rover Discovery SD6, die mag 3.500 kg trekken. Je eigen voorkeur kun je laten doorschemeren in de comments! De advertentie kun je HIER bekijken.