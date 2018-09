Zoveel moet je betalen voor de Mercedes A-Klasse Sedan

Mercedes heeft de uitvoeringen en pakketten redelijk netjes geprijsd.

Mercedes heeft zojuist de prijzen van de nieuwe A-Klasse Limousine onthuld. Een van de nieuwste leden van de familie is alweer enkele maanden geleden onthuld, maar vandaag pas krijgen we de eerste prijskaartjes te zien. Het moge duidelijk zijn dat de kleine sedan niet bepaald goedkoop wordt.

Waar je de hatchbackversie van de A-Klasse (rijtest) vandaag kunt kopen voor 30.687 euro, mag je tenminste 37.293 euro afrekenen voor de sedan. In dit geval krijg je de meest simpele A 200 voor de deur. Dit model krijgt een 163 pk sterke 1,33-liter viercilinder en een handgeschakelde versnellingsbak. Daarmee is de auto maar net goedkoper dan de A 200 met de zeventraps automaat, die 37.803 euro kost. Dieselen is eveneens duurder, maar ook hier is het verschil met het instapmodel marginaal. Wie liever achter het stuur kruipt van de 1,5-liter diesel met 116 pk, rekent 37.681 euro af. De A 220 4MATIC, met zijn 190 pk sterke 2-liter blok, kost 45.690 euro. Prijzen van krachtigere configuraties, zoals de A250 en A35, houdt Mercedes nog even onder de pet.

Gelukkig blijft het daar niet bij, want Mercedes vertelt ons wel hoeveel men mag betalen voor de Edition 1, evenals de speciale Launch Edition. In tegenstelling tot eerdere berichten kost de Edition 1 niet 7.000 euro meer, maar heeft hij een meerprijs van slechts 2.577 euro. Daarmee valt het totaalbedrag dus eigenlijk reuze mee. De prijzen van de Launch Edition zijn eveneens te bezien. Dit speciale model, dat enkel beschikbaar wordt gesteld voor de A 180d en de A 200, kost tenminste 40.493 euro. Deze uitvoering krijgt naast 17″ lichtmetalen velgen ook High Performance LED-koplampen en het Advantagepakket, dat o.a. bestaat uit navigatie en park assist.