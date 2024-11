Deze M3-concurrent uit 2008 is nog fabrieksnieuw!

Deze Marktplaats-occasion is een buitenkansje.

Een V8 in een D-segment sedan is helaas verleden tijd. De C63 heeft tegenwoordig een viercilinder, de M3 is weer terug bij een zes-in-lijn en de RS4 is er alleen als Avant. En een Lexus IS wordt überhaupt niet meer geleverd in Nederland, laat staan met een V8.

Toch kun je nu een gloednieuwe D-segment sedan mét V8 kopen op Marktplaats. Het is weliswaar een auto uit 2008, maar deze heeft nog maar 6.400 km gelopen. Deze auto is dus praktisch nieuw en zo ziet ‘ie er ook uit.

We hebben het trouwens over een Lexus IS F, die destijds concurreerde met de E90 M3. Qua vermogen waren deze auto’s zeer aan elkaar gewaagd. De 5,0 liter V8 van de Lexus leverde 423 pk, versus 420 pk in de M3. De Lexus heeft wel een bak meer koppel: 505 Nm in plaats van 400 Nm.

Qua uiterlijk is de IS F iets subtieler dan de E90 M3. Waar die een duidelijke powerdome had op de motorkap, heeft Lexus de motorkap in zijn geheel hoger gemaakt. En dat valt natuurlijk niet zo op. Wat wel opvalt is de positionering van de uitlaten, waaraan je de IS F makkelijk kunt herkennen.

Volgens de Marktplaats-advertentie komt de auto linea recta van de eerste eigenaar uit Spanje. Die er dus niet of nauwelijks mee gereden heeft. De auto staat ook nog op de eerste banden, die inmiddels wel een beetje over de datum zijn.

16 jaar lang grotendeels stilstaan is sowieso niet zo gezond voor een auto, maar optisch verkeert de auto in ieder geval wel in nieuwstaat. Wat dat betreft is het een tamelijk unieke aanbieding. Uiteraard wordt er wel de hoofdprijs voor gevraagd: €65.000.