Koop een voormalige Autoblog duurtester

Dit is je kans om een voormalig lid van de Autoblog Garage te kopen, een duurtester.

Natuurlijk lees jij met regelmaat onze Autoblog Garage artikelen op de zaterdagochtend. Onze redactievloot bevat onze privéwagens, maar af en toe hebben we ook een logé van een merk voor de langere duur. Op dit moment is dat de BMW i5 eDrive40 Touring duurtester.

In het verleden hebben we gave duurtesters gehad waar we nog regelmatig aan terug denken. De Mégane R.S. Trophy bijvoorbeeld, een Alfa Romeo Giulia, maar ook een Lexus RX 500h was een toffe gast. Laatstgenoemde was opvallend leuk, omdat het een daily was van de buitencategorie. Op de Nederlandse wegen vliegen de BMW en Audi SUV’s je om de oren, dus in zo’n Lexus zat je echt wel anders. De kleur hielp ook mee.

Lexus RX 500h duurtester te koop

De Lexus RX 500h duurtester had een nieuwprijs van 133.985 euro en verbleef in het najaar van 2023 op de redactie. Altijd al een auto willen bezitten waar @wouter, @michaelras, ondergetekende of een ander redactielid in heeft gereden? Dit is je kans! De voormalige duurtester heeft zijn weg gevonden naar de occasionmarkt.

Op Marktplaats troffen we namelijk deze oude bekende aan. De Lexus RX 500h staat te koop met 36.230 kilometer en mag mee voor 97.995 euro. Ten opzichte van de nieuwprijs is deze één jaar oude Lexus al wat afgeschreven.

Het mooie van deze auto is dat je bij ons uitgebreide verslagen en video’s kunt bekijken van de Lexus. Dat is meer informatie dan een proefrit of autoverkoper je kan vertellen. Wat ondergetekende vooral is bijgebleven van de Lexus RX 500h duurtester is de aandrijflijn. Ja, een 2.4 liter viercilinder is geen romige zespitter. Echter in combinatie met de elektromotor was het toch een koppelrijke en rustige rij-ervaring.

Wie geen dertien in een dozijn-auto wenst kan de occasion bekijken op Marktplaats.

