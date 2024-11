Volkswagen gaat weer helemaal terug naar de knopjes

Al dat swipen en touchscreens, nee. Terug naar de basis, knopjes in een Volkswagen!

Gezien de omstandigheden bij Volkswagen is het duidelijk dat er iets moet veranderen. Als het volk de auto’s niet koopt in de grote getale waar je op hoopt, dan is het tijd om het roer om te gooien. Met alleen fabriekssluitingen en het eventueel bevriezen van loonsverhogingen kom je er niet.

Volkswagen knopjes

Wat doe je als autofabrikant als dingen vroeger wel werkte? Nou, het recept van vroeger erbij pakken. Het is geen garantie voor succes, maar het kan een methode zijn om klanten weer aan je te binden. Die klanten die het dan hebben over het “goeie ouwe Volkswagen”, die nu misschien elders shoppen voor een auto. De concurrentie uit Zuid-Korea en China is immers niet mals.

Tegenover Auto Express zegt Volkswagen-topman Kai Grünitz dat er grote veranderingen op de agenda staan. Met de volgende ID.3 en ID.4 kiest het Duitse automerk voor een compleet nieuwe designfilosofie met betrekking tot het interieur. In de prullenbak verdwijnt het ‘innovatieve’ swipen en terug komen de praktische knoppen. Een voorproefje zagen we al met de facelift van de Golf en de nieuwe Passat.

Geen geswipe, niet je stoelverwarming instellen aan de hand van strontvervelende submenu’s. Wat een verademing. Ook wil Volkswagen een inhaalslag maken op het gebied van kwaliteit. In vergelijking met de Golf 7.5 viel de Golf generatie 8 een beetje tegen. VW wil terug naar de kwaliteit die mensen verwachten van het merk uit Wolfsburg.

Klinkt allemaal heel goed. Tegelijkertijd zijn het ook veranderingen die Volkswagen moét maken om weer succesvol te worden. De tijd dat een model als de Golf en de Polo de verkooplijstjes domineerden ligt achter ons. Voor Volkswagen ligt de uitdaging om juist weer in die lijstjes te komen.