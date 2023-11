Deze M5 CS ziet eruit als de droomkeuken van je vrouw

Misschien is dit de manier om je vrouw te overtuigen dat een M5 CS een goede aankoop is?

De nieuwe M5 moet nog onthuld worden, maar we weten alvast dat die opvallender gaat zijn dan de huidige. Bij die auto hield BMW het namelijk redelijk subtiel. Een grote grille was toen sowieso nog niet aan de orde, maar de auto heeft ook geen opvallende uitgeklopte wielkasten of een enorme powerdome op de motorkap.

Voor degenen die zo’n subtiele look maar niks vinden is de M5 die je op de foto’s ziet misschien wat. Dit is om te beginnen een M5 CS, die sowieso ietsje opvallender is. Bovendien is deze auto uitgerust met een heel arsenaal aan aftermarket onderdelen. Deze zijn afkomstig van het Russische (jawel) Carbon Pro.

Zoals de naam al aangeeft is deze M5 voorzien van carbon, heel veel carbon. En dit is ook geen normaal carbon, maar forged carbon. Als je de look van een granieten aanrechtblad helemaal fantastisch vindt is dit wat je moet hebben.

Dankzij Carbon Pro kun je onder meer de motorkap, het dak, de grille, de spiegels, de spoiler en de diffuser van je M5 uit laten voeren in forged carbon. Daarmee weet je in ieder geval zeker dat je niet onopgemerkt door het verkeer gaat.

De auto op de foto’s is ook nog voorzien van aftermarket velgen, afkomstig van HRE. Die voegen alleen niet zoveel toe, omdat ze best wel lijken op de standaard velgen van de M5 CS. En die zijn van zichzelf al bijzonder genoeg.

We kunnen ook vertellen wat zo’n forged carbon-kit voor de M5 CS moet kosten. Als je de onderdelen als pakket bestelt ben je €15.474 kwijt (als je voor forged carbon gaat). Wil je liever geen aanrechtlook? Niet getreurd, je kunt ook uit andere soorten carbon kiezen.