Deze M6 heeft 120 pk per wiel méér dan normaal

Dit keer geen xDrive dat het feestje komt verpesten.

Met de M6 (E63) begonnen de vragen al naar boven te komen? Hoe lang zou het duren voordat BMW vierwielaandrijving ging toepassen? De E63 had een epische V10 met 507 pk, dik 250 pk per achterwiel dus (vermogensverlies in aandrijflijn even niet meegerekend). Met de opvolger, de M6 (F13) werd het nog erger. Niet alleen omdat de twin turbo V8 560 pk leverde, maar ook omdat het koppel én veel hoger lag (650 Nm) en véél eerder vrijgegeven werd. Arme achterbanden (rijtest).

In het Duitse Osterham wonen echter notoire bandenhaters, de heren van G-Power zijn al 30 jaar bezig om de snelste BMW’s nog sneller te maken. Het is niet dat ze het houden bij een uitlaatje en een ander setje velgen. Met name op technisch vlak pakken ze de BMW Motorsport producten grondig aan. De BMW M6 is inmiddels uit productie (de 8 Serie volgt ‘m op), maar G Power heeft (weer) wat leuks gedaan met de M6 Coupé.

Laten we beginnen met het technische aspect. G-Power had al een paketje voor 640 pk, maar deze heeft meer power. De motor is natuurlijk aangepast. Zo zijn de turbo’s vervangen door grotere items (4.582 euro per set). De motor ademt nu veel vrijer dan voorheen met sport-kats en downpipe (4.594 euro). Het titanium uitlaatsysteem wordt waarschijnlijk door blinde nonnen met de hand vervaardigd, gezien de prijs van 6.502 euro. Die kekke koolstvezel eindpijpen kosten nog eens 1.446 euro. Vervolgens moet je het Performance V4 software pakket hebben om dit allemaal perfect samen te laten werken. Als laatste wil je de restrictor eraf halen (517 euro…) om voorbij die 250 km/u te kunnen. Elke 6 Serie haalt immers die 250 km/u wel. Het eindresultaat is 800 pk en 1.050 Nm. Dat is 400 pk en 525 Nm per achterwiel. Goeie groetjes, daar kwam Manhart zelfs niet bij in de buurt. Volgens G-Power moet de M6 nu meer dan 330 km/u halen.

Qua uiterlijk heeft G-Power zich overduidelijk laten inspireren door de BMW M4 GTS. De auto is matzwart (terwijl groen veel mooier is), met oranje velgen. Ook is er een enorme achterspoiler gemonteerd. Minder opvallend, maar wel aanwezig zijn de koolstofvezel onderdelen zoals de splitter, side skirts, motorkap en diffuser. Het is niet alleen voor de looks, volgens G-Power is het aerodynmisch getest en levert het ‘significant’ meer downforce op. De G-Power M6 is behoorlijk verlaagd met een nieuwe veer-demper installatie. De reeds genoemde oranje velgen zijn voorzien van 255/30/21 rubber aan de voorkant en 295/25/21 aan de achterkant. Het zal de lokale KwikFit een deugd doen dat je die wekelijks komt bestellen.