De ‘nieuwste’ Porsche 993 blijkt monsterlijk duur

Het is een plaatje, maar voor dit geld heb je de gehele range aan moderne 911's...

Voor veel Porsche afficiniados is de 993 de laatste ‘echte’ Porsche. De laatste Porsche 911 met een luchtgekoelde zescilinder boxermotor. De 996 was op veel vlakken pure heligschennis voor de puristen. Dat zie je nog altijd terug in de prijzen voor gebruikte exemplaren. Waar de Porsche 993 bijna onbetaalbaar wordt (uitzonderingen daargelaten), is de 996 redelijk bereikbaar. Persoonlijk heb ik nooit zoveel gehad met de 993. Veel te ronde en zachte lijnen in vergelijking met de veel stoerdere 964 en hopeloos ouderwets in vergelijking met de 996. Een 993 die ondergetekende wél kan waarderen is de 993 Turbo, met name het introductiemodel in het donkerrood:

Enfin, die auto is al een tijdje uit productie. Tegenwoordig zijn er een hoop tuners als Ruf, GuntherWerks en Singer die zich bezig houden met het moderniseren van oude 911’jes, waaronder de 993. Het zou wellicht een doorn in het oog geweest zijn van Porsche dat er zo veel geld werd verdiend met hun oude 911. Of Porsche vond dat niemand zo goed een moderne 993 kan maken als Porsche zelf. Mocht dat laatste het geval zijn, dan hebben ze met de 993 Project Gold absoluut hun gelijk bewezen.

Voor wie het gemist heeft, de Project Gold was een eenmalige actie van Porsche waarbij ze een ‘nieuwe’ 993 hebben gebouwd. Op zich is het wel logisch, want wie kan er nu een betere Porsche 993 bouwen dan Porsche zelf? Ze zijn er anderhalf jaar mee bezig geweest. De auto is enkel uit 993 onderdelen opgebouwd, vanaf een origineel 993 chassis. De kleurstelling (goud met zwarte details) is een verwijzing naar de 991 Exclusive Series. Op die auto ziet het er geweldig uit, maar ‘2018’ kleuren staan niet echt op een 20 jaar oude auto. Kijk en vergelijk:

Gelukkig was iedereen het oneens en bleek er enorme belangstelling voor de auto. De auto is bij RM Auctions namelijk voor een recordbedrag geveild. Er kon geboden worden vanaf 154.473 euro, de oorspronkelijke prijs van een 911 Turbo S. Na 37 biedingen werd de 993 Turbo S afgehamerd op 2.743.500 euro. Daar heb je heel veel moderne 991’s én een 911 Turbo voor, maar ja, niet deze. De netto-opbrengst wordt overigens niet verdeeld over de CEO’s of ontwikkelaars van de dieselmotoren. Nee, al het geld gaat naar de Ferry Porsche Foundation. Dit is een non-profit organisatie die huishoudens steunt in de Porsche steden Leipzig en Stuttgart. Denk aan gebieden als onderwijs, onderzoek, sport, cultuur en sociale zaken die een steuntje in de rug krijgen.