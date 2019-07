Deze man had meer dan een Smart nodig

Dat dacht de politie ook.

De Smart Fortwo is een geweldig stadskarretje. Je kunt het ding overal kwijt en zelfs als het niet lijkt te passen, past het. De compacte afmetingen van het voertuig hebben als nadeel dat de bagageruimte gering is. Met een beetje creativiteit kun je toch nog een hoop zooi meenemen, moet de eigenaar van deze Fortwo gedacht hebben.

De Duitse politie was minder enthousiast en hield de man staande op de parkeerplaats Lipperts-West langs de A9 in Duitsland. In de auto zat een 52-jarige man uit Litouwen die mogelijk op doorreis was. De agenten troffen in de auto een berg aan bagage aan. Alle ruimte naast de bestuurder werd gebruikt om bagage te proppen. De complete wegsituatie aan de rechterkant van de Smart was niet meer te zien. Ook een gedeelte van de voorruit was afgedekt door de bagage. Een zeer gevaarlijke situatie, zo concludeerde de politie.

Na een check bleek de auto sinds begin dit jaar geen verzekering meer te hebben. Ook kon de man geen rijbewijs laten zien. De agenten sommeerde de man uit te stappen en hij mocht geen kilometer meer rijden. De politie is een onderzoek gestart of de man Ć¼berhaupt een rijbewijs heeft. Hoe hij zijn reis heeft voortgezet is niet bekend.

Fotocredit: Polizei Bayern. Met dank aan Koos voor de tip!