Rijden op donkere Nederlandse snelwegen verleden tijd?

Wat het ene kabinet in het verleden bedenkt, kan het andere kabinet weer ongedaan maken.

Jaren geleden werd er een nieuw beleid ingevoerd voor de Nederlandse snelwegen. De verlichting werd ’s avonds en ’s nachts uitgeschakeld. Het idee erachter was om stroom -en dus geld- te besparen. Goed voor het milieu, goed voor de staatskas. Al bleek de gedachte van geldbesparing al weer snel achterhaald.

Niet iedereen was echter fan van deze maatregel. De één heeft er geen problemen mee om in het pikkedonker te rijden met enkel de autoverlichting aan, terwijl de ander het juist als zeer onprettig ervaart. De huidige minister van Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen, komt terug op het besluit dat jaren geleden is genomen door het kabinet destijds.

De minister wil dat de snelwegverlichting weer gaat branden. In de avond en in de nacht. Onderzoek heeft uitgewezen uit dat verlichting beter is voor de verkeersveiligheid (goh). Wel komt er nog een aanvullend onderzoek. De minister wil niet zomaar overal de snelwegverlichting weer aanzetten. Met het aanvullende onderzoek zal gekeken worden of beschermde diersoorten last kunnen ervaren van de brandende snelwegverlichting. Mocht dit zo zijn, dan zal in deze gebieden de verlichting uitblijven.

Dit onderzoek zal naar verwachting een halfjaar tot een jaar duren. Voorlopig rijden we dus nog wel met z’n allen in het donker op sommige stukken snelweg. Daar kan echter over ruim een jaar dus verandering in gaan komen. De onverlichte snelwegen zijn in Nederland bij elkaar goed voor een lengte van 550 kilometer.