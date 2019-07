Land Rover verbetert hun beste Land Rover

The best 4 x 4 x Far wordt nóg beter.

De Land Rover Defender is zo’n auto die maar niet ‘dood’ wil gaan. Normaliter, als een model uit productie wordt genomen, neemt de belangstelling ietsjes af en kijkt men uit naar de opvolger. Die is er tot op heden nog niet.

Uiteraard kun je je wenden tot de vele bedrijven die zich specialiseren in Land Rovers. Maar wat als je toch een iets verder ontwikkelde Defender wilt, maar je (begrijpelijkerwijs) niet je auto naar Project Kahn durft te brengen? Dan hebben wij goed nieuws voor je! Er was bij Land Rover veel vraag naar de upgrades die de strikt gelimiteerde Defender V8 had. Deze zijn nu ook verkrijgbaar voor bestaande Defenders.

Land Rover komt je namelijk tegemoet in al je wensen. De specialisten-divisie, Land Rover Classic genaamd, heeft namelijk een heel assortiment aan nieuwe goodies voor jou Defender. Zo kun je kiezen voor een ‘Suspension Upgrade Kit’ voor Defenders van modeljaar 2007 of jonger. Deze zijn meer voor straatgebruik afgestemd. In dit pakket krijg je andere dempers, veren, anti-rollbars en draagarmen. Prijzen zijn iets minder dan 2.000 pond voor de Defender 90 en iets meer dan 2 mille in ponden voor de Defender 110.

Je kan ook kiezen voor het ‘Handling Upgrade Kit’. Deze bevat alle onderdelen van het bovengenoemd pakket, maar behelst ook nieuwe remschijven, remblokken en remklauwen. Dit is wel een prijzig pakket: Land Rover wil er namelijk zo’n 10.000 pond voor hebben.

Het dikste pakket is de ‘Defender Classic Works Upgrade Kit’. Deze is alleen leverbaar voor Defenders van ná 2012. Dan heb je bovenstaande twee pakketten plus nieuwe banden én een upgrade voor de motor. Het vermogen stijgt namelijk van 122 pk naar 162 pk. Dit pakketje kost net geen 17.000 pond. Dan krijg je wel overal unieke badges op je Land Rover en een rondleiding op de Land Rover Classic afdeling in Coventry, wanneer je je ‘nieuwe’ Defender kunt komt ophalen.