Deze Maserati achtcilinder heeft een trekhaak

Jazeker, heel handig voor een Kip-caravan!

Nog niet zo heel lang geleden maakte ik kennis met het programma ‘We zijn er bijna!’ van Omroep Max. Het zal ongetwijfeld de leeftijd zijn, maar stiekem was het best vermakelijk. Een soort flottielje zeilen, maar dan met Dethleffs, vouwwagens en een hele hoop Citroen Xsara Picasso’s. Wel de 1.8i, want de 1.6 is niet sterk genoeg voor de caravan.

Maar wat als je liefhebber bent van stijlvolle auto’s en ook mee wil doen met ‘We zijn er bijna!’? Dan heeft RM Sotheby’s een goede aanbieding voor je. Het is een heuse Maserati Khamsin, een elegante Gran Turismo waarin je zelfs met een kapotte airco supercool bent. Het ontwerp van Bertone is nog altijd bijzonder gracieus en herkenbaar, zonder praterig te zijn. Erg knap. Overigens, toen de auto op de Salon van Turijn werd onthuld, gebeurde dat op de stand van Bertone, niet die van Maserati.

De auto was de opvolger van de Maserati Gibli. Onder de kap vinden we een 4.9 liter grote V8. Deze motor, de Tipo AM 115, leverde maar liefst 320 pk en zorgde ervoor dat de Khamsin met 270 km/u over de Autostrada’s kon knallen. Over die paardenkrachten, daar verschillen de bronnen nogal over (RM Sothbebys spreekt van 280 pk) en waarschijnlijk zijn er een paar in de loop der jaren verloren gegaan. Wat maakt het uit? Het gaat immers om het feit dat het een Italiaanse V8 is.

Het mooie aan dit exemplaar is dat je mee kan doen met ‘Zijn we er bijna?’. De auto is namelijk voorzien van een heuse trekhaak! Helaas is het geen fabrieks-origineel exemplaar, maar is deze later gemonteerd, evenals een RVS-uitlaatsysteem. Geen probleem, dan horen ze al 2 minuten van te voeren dat je eraan komt met je Khamsin plus vouwwagen. Zet het bier maar alvast koud, vind de chauffeur van de berginswagen lekker.

Met dank aan @Karaya voor de tip!