Audi RS6 heeft bijzonder praktische verrassing

Altijd handig bij zo'n allround performance stationwagon.

De Audi RS6 is uitgegroeid van sleeper voor nerds die per se geen BMW M5 wilden tot een enorm monster. Een Instagram waardige machine met een enorm aantal trappelende paarden onder de kap. Het is nog steeds niet echt een M5-alternatief, maar dat proberen ze er bij Audi Sport ook niet echt van te maken.

De nieuwe Audi RS6 moet de ultieme alleskunner zijn. Een auto waarmee je naar je werk kan, je oma kan ophalen van het station, boodschappen kan doen en kan knallen over de Autobahn. Het ontwikkelingsteam kreeg daardoor zeer uiteenlopende eisen mee. Aan de ene kant ligt er onder de kap een 600 pk sterke V8 en heeft de auto 22″ (!) velgen.



Maar de RS6 moest aan de andere kant ook bijzonder praktisch zijn. Dat is de reden dat de auto alleen als stationwagon (Avant) leerbaar is. Maar de auto wordt nog praktischer dan dat ‘ie al was, want de RS6 komt met een hele praktische optie. De super-station wordt namelijk leverbaar met een trekhaak. Jazeker, volgens Audi Sport wordt de RS6 er niet dynamischer van, maar is het nu nog een praktischere auto.

Het is voor het eerst dat een product van Audi Sport (en voorheen quattro GmbH) leverbaar wordt met een trekhaak. Let wel, af-fabriek. Zo was het mogelijk om op de RS4 (B5) en RS6 (B6) achteraf trekhaak te monteren. Op de Audi RS6 (C7) was het uiteraard ook mogelijk, getuige de afbeeldingen van @timd die hij deelde via AutoJunk. Dus mocht je wederom mee willen doen aan de op de redactie immens populaire show ‘We zijn er bijna” en je wil niet mee doen in een klassieke Maserati, dan is de nieuwe Audi RS6 ook een optie. Kom je 100% als eerste aan.

Bekijk hier de presentatie van de nieuwe Audi RS6!