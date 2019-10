Deze M2 Gran Coupé mag BMW voor ons gaan bouwen

Zo lusten we 'm wel!

Vroeger, nog niet zo heel lang geleden eigenlijk, werd het segment van snelle C-segment sedans gedomineerd door twee deelnemers. De Subaru Impreza WRX STI en de Mitsubishi Lancer Evolution. De WRX STI bestaat nog, maar heeft niet meer de legendarische (en impact) van weleer en de Lancer is al jarenlang met pensioen.

Het segment is echter niet dood, er zijn simpelweg andere deelnemers. Op dit moment zijn er twee deelnemers, de Audi RS3 sedan en de Mercedes-AMG CLA45S. Twee premium Duitsers met serieuze hardware waar de hedendaagse WRX STI simpelweg niet tegenop gewassen is. Als er een segment is waar Mercedes en Audi de toon voeren, dan kijk je automatisch naar BMW. Hebben zij nog iets in de melk te brokkelen?

Vorige week werd de 2 Serie Gran Coupé onthuld. Wederom een C-segment sedan. Als M235i xDrive een leuk alternatief op de Audi S3 sedan en Mercedes-AMG CLA35. Nu zijn er bronnen bij BMW die hebben bevestigd dat het bij de M235i zal blijven. Maar wat als dat nu eens niet het geval was? Dat vroeg Aksyonov Nikita zich ook af en liet via Behance al een flink aantal afbeeldingen zien hoe een M2 Gran Coupé eruit kan zien.

Het resultaat is eigenlijk best de moeite waard. We zien de kenmerkende bumpers, enorme velgen, eveneens grote remmen, M2 badges en de voor BMW M-modellen kenmerkende vier uitlaten. Het koolstofvezel dak en spoilerlipje maken het geheel af. De M2 behandeling zal onder de motorkap een andere vorm moeten aannemen. De zes-in-lijn past namelijk niet in het vooronder. Maar als er een merk is die flink wat vermogen kan halen uit een relatief modale motor, is het BMW M wel.