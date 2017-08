Deze McLaren F1 leverde meer dan 15 miljoen op

De bubbel is nog niet gebarsten.

Klassiekers, supercars en iconen worden in veelvoud van de hand gedaan tijdens de Monterey Car Week. Een goed moment om te peilen of de bubbel op barsten staat. Wel, dat is bij deze veilingen nog niet aan de orde.

Deze McLaren F1 (kwam al eens voorbij in DIT artikel) is daar een goed voorbeeld van. Het was de eerste F1 die naar de Verenigde Staten kwam en gisteren werd het Britse icoon geveild tijdens een veiling van Bonhams. De F1 werd aangeboden door de eerste eigenaar en was in een uitmuntende staat. De laatste servicebeurt werd in juli van dit jaar gedaan.

Na een bezit van 22 jaar kan de voormalige eigenaar genieten van een prima rendement. De auto leverde namelijk 14,2 miljoen dollar op. Dat is vijf miljoen dollar meer dan verwacht. Inclusief veilingkosten heeft de kersverse eigenaar 15,6 miljoen dollar betaald voor de F1. Omgerekend is dat 13,3 miljoen euro.

Van de McLaren F1 zijn 64 exemplaren voor de straat gemaakt. Slechts zeven F1’s werden gebouwd aan de hand van Amerikaanse regelgeving. De auto heeft een stand van 9.600 mijl (15.449 kilometer). De meeste kilometers werden gemaakt in 1996. Toen haalde de eigenaar zijn F1 op in Woking. Vervolgens trok hij door Europa met de supercar.

Fotocredit: Bonhams