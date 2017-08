Autoblog advies: vlotte asfaltverslinder voor 15.000 euro

Fijne kilometervreters lusten we wel, maar wat kun je krijgen voor 15 mille?

Elektrische auto’s gaan het helemaal worden. In veel gevallen is dat volkomen logisch. De discipelen bidden tot Elon Musk en bewegen zich alleen voort met stekkers. Het is immers de toekomst. Oh ja, diesels zijn vies en ouderwets. Maar er is een discipline waarin een elektrische auto hopeloos slecht is en een dieselauto juist excelleert. Namelijk het rijden van enorm lange stukken op hoge snelheid. Dan wil je een dikke diesel tot je beschikking hebben. Moeiteloos lappen asfalt verslinden met 180 km/u. Op het moment dat de Tesla-eigenaar een tweet stuurt dat het ‘zo lekker is om om de 2 uur een half uurtje koffiepauze te houden’, ben jij al 200 km verder.

Een iemand die zo’n auto wil is Valencio. De beste Autoblog-lezer in kwestie is op dit moment de trotse bestuurder van een BMW uit de 7 Serie. Om het nog mooier te maken, een 7 Serie met de 4.4 liter V8. Dus met 333 pk in zijn E65 komt Valencio helemaal niets te kort. Maar toch, hij mailde ons met een verzoek om te kijken voor een vervanger. Voor zijn werk maakt Valencio op dit moment namelijk erg veel kilometers. Dermate veel kilometers dat een auto met benzinemotor absoluut niet rendabel is. Zelf is Valencio al rond wezen kijken en hij kwam telkens uit op de BMW 535d. Of wij nog een paar leuke alternatieven voor hem hadden? Maar natuurlijk! U vraagt, wij draaien. Een leuke vrijbrief: importeren is in het geval voor Velancio geen enkel probleem! Om een goed beeld te krijgen van de wensen en eisen van Valencio heeft hij onderstaande tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: BMW 745i (E65) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Beide Budget: €15.000 Jaarkilometrage: 50.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Te veel kilometers voor een benzine. En helemaal met een verbruik van 1 op 6 ;-) Gezinssamenstelling: 1 volwassene Voorkeursmerken /modellen: Duits No-go modellen / merken: Amerikaans

Volvo S80 D5 Summum Geartronic

14.950

2010

120.000 km

In principe is dit de beste auto om aan te raden. De Volvo S80 (rijtest) is een zeldzaam prettige reisauto. De vijfcilinder is sterk genoeg om lange stukken 200 km/u te rijden. De automaat is niet heel snel, maar met bescheiden haast voldoet het prima. De stoelen en zitpositie zijn des Volvo’s. Je zit iets hoog en de stoelen lijken wat zacht. Na honderden kilometers rijden kom je erachter dat je nooit meer anders wil. De uitrusting van de Summum uitvoering is meer dan uitstekend. Vandaar de de naam Summum, uiteraard. Nog een voordeel is dat ze goed te vinden zijn in het budget. Voor 15 mille kun je heel knappe S80 (aankoopadvies) met weinig kilometers op de kop tikken. Nuchter gezien de meest verstandige keuze. We begrijpen: niet het meest spannend. Dit is een rijdend bord Brinta. Je weet dat het een goede keuze is, maar je zoekt iets meer sjeu.

BMW 535d Touring M-Sport (E61)

15.000

2007

150.000 km

Voorsprong door techniek is een term die door een ander Zuid-Duits merk gebezigd wordt. Maar BMW was destijds de eerste die met een echt snel alternatief kwam voor een benzinemotor. In plaats van een logge V8 kreeg de 535 een twinturbo zescilinder. Bijna alles klopt aan deze 535. Ze zijn zeer vlot, rijden uit de kunst en als Touring in M-Sport trim ziet deze er nog beter uit dan de huidige 530d. Het interieur is in meeste gevallen keurig. Dat ‘in meeste gevallen’ is afhankelijk van de uitrusting. In Duitsland werd de 535d (aankoopadvies) ook regelmatig verkocht aan de veelrijder met haast en een budget. Dus wel de dikke motor, maar weinig opties als groot navigatiesysteem, lederen bekleding of gescheiden climate control. De banden waren destijds runflats. Tegenwoordig zijn deze een stuk beter. Maar een setje reguliere banden rijden over het algemeen fijner.

Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro (C6)

12.500

2009

160.000 km

Waarom de keuze voor een Allroad? Je zou de A6 Avant 3.0 TDI S-Line beter kunnen vergelijken. Maar de A6 gaan we niet snel roemen om zijn dynamische capaciteiten. De A6 S-Line is te hard geveerd zonder sportief te zijn. De Allroad beschikt over een comfortabeler onderstel met luchtvering. Nog een voordeel is dat de Allroads standaard al een stukje completer waren dan de gewone Avants. Qua rijden klopt het ook een stuk beter. De A6 Allroad (rij-impressie) is een fijne kameraad om lange ritten mee te maken. Gek genoeg is het ‘Allroad’-gehalte voornamelijk plezierig in de stad. Drempels neem je net wat sneller en de plastics bumpers zijn praktisch met de vele paaltjes (en andere bumpers). Je hebt keuze uit een 2.7 en 3.0 diesel. Laat de 2.7 links liggen. Ja, deze loopt iets mooier, maar de 3.0 TDI is aanzienlijk krachtiger en heeft minder issues. In het budget kun je met gemak een nette post-facelift Allroad vinden.

Citroen C6 V6 HDI240 Exclusive

13.500

2010

140.000 km

Een aantal weken geleden werden de lange-afstandscapaciteiten van de Citroen C6 (rijtest) genoemd. Alleen daarom al moet de auto behandeld worden. Als je op zoek bent naar een sportieve 5 Serie is de C6 totaal aan de andere kant van het spectrum. Maar ten opzichte van jouw huidige 7 Serie is het geen gekke gedachte. Het grootste verschil zit in het karakter. De C6 gedijt uitstekend bij een relaxte rijstijl. Je wordt er zelf rustig van. Dat betekent niet dat de C6 langzaam is. Op de snelweg doet die gekke C6 met biturbo-diesel niet eens zo heel erg veel onder voor de 535d qua snelheid. Voor 15 mille kun je de laatste exemplaren vinden (aankoopadvies). Let wel, deze zijn erg weinig verkocht.

Jaguar XF Diesel S Luxury (X250)

14.500

2010

150.000 km

Qua dynamische eigenschappen zit deze Jaguar XF (rijtest) het dichtst bij de 535d. Ook hier een drieliter zescilinder diesel met twee turbo’s. In dit geval heb je zelfs meer vermogen in de BMW, zo’n 3 stuks. Qua rijden is er ook een zekere vorm van overlap. De BMW is iets verfijnder in de aandrijflijn, het onderstel van de Jaguar is net wat uitgebalanceerde. Iets minder sport, maar een stuk meer comfort. In Duitsland zijn er enkele exemplaren met deze motor te vinden voor een aangename prijs. Houdt er wel rekening mee dat er nog een bedragje aan rest-BPM bovenop komt. Anders is de ‘gewone’ 3.0 V6 diesel een optie. Die zijn ook makkelijk te vinden (aankoopadvies).

Volkswagen Phaeton 3.0 V6 TDI 4-Motion

13.500

2011

130.000 km

Mocht je het formaat van je huidige 7 Serie weten te waarderen, kijk dan niet verder. In principe is de Audi A8 een betere keuze: alle kwaliteiten van de Phaeton, maar dan een lager gewicht. Echter, de Phaeton (rijtest) wordt voor schrikbarend lage prijzen aangeboden. Een postfacelift V6 TDI is gemakkelijk op te sporen. De Phaeton heeft een zeer fraai, stil en comfortabel interieur. De rij-eigenschappen zijn vooral afgestemd op gerieflijkheid. De V6 diesel is op zich krachtig genoeg, maar een 535d ga je bij lange na niet bijhouden. Maar eenmaal op snelheid (deze Phaeton haalt alsnog 237 km/u) zijn er weinig auto’s zo onverstoorbaar als deze.

Mercedes-Benz E350 CDI Coupe (C207)

14.000

2009

140.000 km

Aangezien er nog geen kinderen in het spel zijn is een dikke coupé een leuke optie om te overwegen. De BMW 6 Serie met deze motor is uitstekend, maar nog net ietsjes te duur. De E350 CDI van Mercedes-Benz (rijtest) is wel goed te vinden in het budget. Ondanks de naam E-Klasse is het technisch gezien een C-Klasse en ondanks de typenaam ‘350’ is het eigenlijk een 3.0. Dat maakt allemaal niet uit, want het is een fantastische rijdersauto. Ook met een eventueel AMG-pakket blijft comfort de boventoon voeren, alhoewel de Sport-knop daadwerkelijk de boel straffer maakt.. Voorin zit je als een vorst, achterin is het redelijk krap. Maar dat maakt (nog) niets uit.

YOLO: Range Rover Sport TDV8 HSE

13.500

2007

135.000 km

Sommige auto’s laten zich lastig rationaliseren. Deze Range Rover Sport is er zo eentje. Net als bovenstaande Mercedes jokt de auto over zijn naam, technisch gezien is dit een Land Rover Discovery 3. Dat betekent dat deze auto bijna meer dan 2.650 kilogram weegt. Dan is het wel lekker om een koppelrijke V8 in het vooronder te hebben. Het is niet zozeer de snelheid van deze Range Rover (rijtest) dan wel de sensatie van snelheid. Het is een van de snelste vierpersoons bungalows die je destijds kon kopen. Daarbij klinkt de V8 bijzonder goed. Redenen om er eentje te kopen: ze worden voor dumpprijzen aangeboden. Niemand zit op zo’n auto te wachten. Redenen om het niet te doen: de kosten om het rijdend te houden zijn nogal hoog. Vandaar de Yolo.