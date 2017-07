Deze McLaren F1 komt op de markt!

En het is een bijzonder exemplaar.

Van de legendarische McLaren F1 zijn slechts 106 exemplaren gebouwd, waarvan 64 “gewone” straatversies. Uiteindelijk zijn ook diverse GTR’s straatlegaal gemaakt, maar die tellen we nu dus even niet mee. Dit exemplaar betrof de eerste F1 die in de Verenigde Staten werd gehomologeerd voor gebruik op de openbare weg en daarmee is het één van de zeven stuks die in Amerika de weg op mogen.

Zoals wellicht bekend is klopte Gordon Murray in eerste instantie voor een motor aan bij Honda, maar uiteindelijk ging BMW er met de eer vandoor. De S70/2 staat bekend als misschien wel de beste (race)motor ever en da’s met name te danken aan het feit dat het koppel (maximaal 651 Nm) overal in het toerengebied beschikbaar is. Het vermogen bedraagt 636 pk.

Of dat een beetje vooruit wilde? Jazeker! De F1 had een bescheiden frontaal oppervlak en dus relatief weinig luchtweerstand. Ook werd het gewicht door gebruikmaking van koolstofvezel zo laag mogelijk gehouden. Mede door die twee aspecten haalde de een prototype van de McLaren een top van 386,4 km/u, 0-100 km/u duurde slechts 3,2 seconden.

Dit specifieke exemplaar komt van de eerste eigenaar en heeft nog geen 16.000 kilometer achter de kiezen. Geïnteresseerd? Hou je creditcard in de aanslag tijdens de Quail Lodge Auction van Bonhams. Verwacht wordt dat de McLaren meer dan 10 miljoen USD gaat opleveren…