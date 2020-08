Deze McLaren’s zijn een eerbetoon aan de F1 GTR

Lanzante voegt een vleugje Le Mans toe aan de McLaren line-up .

In 1995, 25 jaar geleden dus, reed een zwarte McLaren F1 GTR als eerste over de finishlijn tijdens de 24 uur van Le Mans. Om dit heugelijke feit te herdenken komt er nu een reeks met specials editions, geïnspireerd op de F1 GTR. Het is alleen niet McLaren die hiermee komt, maar Lanzante, het team dat de overwinning op zijn naam schreef.

De winnende auto 1995 was de F1 GTR met chassis nummer 01R. Deze auto deed eerst dienst als prototype voor McLaren. De auto werd vervolgens door Lanzante (die deelnam onder de naam Kokusai Kaihatsu Racing) ingezet op Le Mans. Met succes: de F1 GTR schreef geschiedenis door voor het eerst en voor het laatste de algehele winst in de wacht te slepen.

25 jaar na dato krijgt deze specifieke auto nu een uitgebreid eerbetoon. Dit doet Lanzante door zeven moderne McLaren’s uit te voeren in de kleuren van de F1 GTR #01R. Het gaat om precies te zijn om de 600LT, 600LT Spider, 765LT, 765LT Spider, de Senna en de Senna GTR.

In deze opsomming vallen er twee zaken op. Ten eerste: het zijn er maar zes, de zevende is dus nog een verrassing. Ten tweede: er bestaat nog helemaal geen 765LT Spider. Tenzijde Lanzante zelf de zaag in een 765LT gaat zetten moeten ze dus nog even afwachten tot McLaren daar zelf mee komt.









De modellen krijgen de naam LM 25 Edition en worden uitgevoerd in de zwart-grijze livery van de legendarische F1 GTR. Ook krijgen de McLarens Le Mans-stijl carbon velgen. Dit soort velgen zagen we onlangs ook op de McLaren Senna LM. Op de zijkant prijkt startnummer 59.

De verschillende aanpassingen resulteren in een gewichtsreductie van zo’n 27 kg. Lanzante is zo’n drie maanden zoet met de ombouw en vraagt daarvoor £120.000 (oftewel €132.830). Vergeet niet zelf je McLaren mee te nemen.