Lucid Air laadt sneller dan alle andere EV’s

De Lucid Air gaat niet alleen uitblinken qua actieradius, maar ook qua laadsnelheid.

Lucid Motors mag dan misschien wat laat zijn ten opzichte van Tesla (om maar een merk te noemen), ze maken geen half werk van hun EV. Lucid hanteert bij het introduceren van hun eerste model het Amerikaanse adagium ‘go big or go home’.

Dit maakten ze vorige week al duidelijk toen ze de actieradius aankondigden. Ze beloofden namelijk een verpletterende actieradius van 832 km voor de Lucid Air. De meeste andere (weliswaar goedkopere) EV’s komen niet verder dan de helft. Maar ook de Model S Long Range, die een actieradius van 624 km heeft, wordt ruimschoots voorbijgestreefd.

Lucid wil met de Air niet alleen indruk maken als het om de actieradius gaat gaat. Vandaag melden ze namelijk trots dat de Air de snelste ladende EV ooit wordt. De Amerikanen claimen een laadsnelheid van meer dan 1.930 kilometer per uur (!) voor de Lucid Air. Dat komt neer op 32 kilometer per minuut. Ter vergelijking: een Model 3 Long Range kan snelladen met 850 km/u. En dan hebben we het over een van de snelst ladende EV’s. Bij de nieuwe V3 Superchargers kan er wel een laadsnelheid van 1.600 km/u gehaald worden, maar dat is alsnog minder dan wat Lucid belooft.

Deze hoge laadsnelheden worden mogelijk gemaakt door het 900V-laadsysteem waarover de Lucid Air beschikt. Dankzij de speciale accucellen, het geavanceerde accumanagement en de gestroomlijnde koets weet de Air vervolgens de stroom ook nog eens efficiënt te benutten.

Dit klinkt allemaal prachtig, maar de auto is nog niet op de markt gebracht, terwijl Elon Musk in de tussentijd hard op weg is de rijkste man ter wereld te worden. Volgende maand wordt er gelukkig een belangrijke stap gemaakt: dan zal eindelijk het productiemodel onthuld worden. Geïnteresseerden kunnen 10 september alvast in hun agenda omcirkelen.