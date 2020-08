De Porsche Taycan is nu nog sneller

Porsche geeft de Taycan een update. De EV is zowel qua accelereren als qua opladen nog een stukje rapper geworden.

Het is inmiddels alweer bijna een jaar geleden dat Porsche het doek van de Taycan trok. Is iedereen een beetje gewend aan de combinatie Porsche en elektrisch? En aan de inhoudsloze term Turbo? Mooi, dan is het nu tijd voor een modeljaarupdate.

Porsche heeft op diverse vlakken kleine verbeteringen doorgevoerd. Om te beginnen is de Turbo S nog sneller gemaakt dan hij al was. Zodoende is een acceleratie van 0-200 km/u in 9,6 seconden mogelijk. Daarmee hebben de Duitsers nog 0,2 seconden van de toch al niet misselijke acceleratietijd af weten te snoepen. En dat zonder turbo.

Ook in het laadproces zijn er verbeteringen doorgevoerd. Opladen aan een reguliere lader kan nu met dubbel vermogen, dankzij de nieuwe optionele 22 kW AC-lader. Standaard beschikt de Taycan over een 11 kW lader. Met Plug & Charge gaat het opladen ook makkelijker. Je hoeft namelijk alleen de stekker in te pluggen zonder dat daar een pas of app aan te pas komt. Kleine kanttekening: dit werkt momenteel alleen bij Ionity in een beperkt aantal landen, waaronder Duitsland. Waarschijnlijk volgt Nederland begin volgend jaar.

Verder kan ook het laadvermogen tot zo’n 200 kW beperkt worden bij het snelladen. Als je geen haast hebt kun je op deze manier de accu een beetje ontzien. Ook hier geldt weer dat je dan wel bij het juiste laadstation moet zijn. Dit zijn onder andere de snellaadstations van Ionity.

Porsche heeft verder de optielijst uitgebreid met een aantal noviteiten. Dat zijn onder meer een nieuw head-up display en een Smart Lift-functie, waarmee de auto automatisch omhoog komt bij drempels en dergelijke. Porsche biedt nu ook de mogelijkheid om comfort- en assistentiefuncties achteraf te bestellen en over-the-air te laten installeren. Deze opties zijn tevens in de vorm van een maandabonnement te krijgen.

Als kers op de taart heeft Porsche het kleurenpallet van de Taycan een update gegeven. Kleurtjes als Kersenrood, Neptunusblauw en Koffiebeige horen nu ook tot de mogelijkheden. Dit zou voor wat welkome afwisseling kunnen zorgen, want tot nu toe hebben we ongeveer net zo weinig variatie gezien als bij Tesla.

Bestellen kan vanaf half september. Een maand later zal de geüpdatete Porsche Taycan vervolgens bij de dealers te vinden zijn. De 22 kW-optie wordt eind dit jaar beschikbaar.