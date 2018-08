Deze meneer wilde een bijzondere Lamborghini

"Say no more" werd er toen gezegd.

Bij het configureren van een Lamborghini Huracán kun je bijster weinig personaliseren, tenzij je tegen een dikke meerprijs bij Ad Personam gaat shoppen. Dikke kans dat je Lambo sterk lijkt op een ander exemplaar in de wereld. Voor een échte persoonlijke touch moet je elders aankloppen. In dit geval ging de eigenaar op bezoek bij Neidfaktor.

De specialisten hebben er iets opvallends van weten te maken. Deze Huracán was groen met zwarte velgen. Weinig bijzonders dus. Neidfaktor heeft een kleurenthema toegepast van groen-rood-zwart en de kleuren zie je terug op het exterieur en interieur. Het maakt de Lamborghini in elk geval minder saai, voor zover je van saai kunt spreken bij een Lamborghini.

Aan de kleinste details zijn gedacht. Check bijvoorbeeld de groene stiksels verwerkt in het stuur, de stoelen en het rode Lamborghini-logo. Het is zeker niet ieders smaak (zeker niet de mijne), maar kudo’s voor de eigenaar om de Huracán naar eigen smaak aan te passen op deze over de top wijze.