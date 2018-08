Hoezee: miljoenen aan supercars NIET gesloopt

Een bizarre business.

In het Verenigd Koninkrijk is het doodnormaal om een dure auto te financieren. Je ziet het vooral onder YouTubers. De bijkomende kosten die bij een financiering komen kijken, worden in het geval van een YouTuber weer terugverdiend met het maken van filmpjes. Zolang de auto nog niet volledig is afbetaald, behoort het voertuig toe aan het financieringsbedrijf.

Die bedrijven zijn de sjaak als er zaken niet in orde zijn met de auto’s. Het komt vaak genoeg voor dat er dingen verkeerd gaan, aldus The Crushwatch initiative van HPI. Als bijvoorbeeld blijkt dat de verzekering niet in orde is en de auto wordt in beslag genomen, dan bestaat er de kans dat het voertuig naar de sloperij gaat. Een auto die op financiering is gekocht mag namelijk niet geveild worden. De juristen van The Crushwatch initiative komen dan in het spel. Ze zijn hard nodig, ieder jaar weer.

In de eerste helft van 2018 heeft het bedrijf voorkomen dat supercars met een totale waarde van grofweg 60 miljoen euro naar de sloperij gingen. Alleen al afgelopen maand nam de politie voor 10 miljoen euro aan auto’s in beslag. Het gaat onder meer om Lambo’s, Audi R8’s, maar bijvoorbeeld ook Range Rovers. The Crushwatch initiative brengt na een juridisch gevecht de auto’s weer terug bij het financieringsbedrijf. Het record van vorig jaar moet nog gebroken worden. In heel 2017 werd voor meer dan 100 miljoen euro aan auto’s voorkomen dat ze naar de sloop gingen. (via Motor1)