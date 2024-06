Deze Mercedes 500 SEC is de jaren ’80 op z’n slechtst

Wij zijn niet vies van een foute jaren ’80-bak, maar dit gaat toch iets te ver.

Als het op jaren ’80 tuning aankomt zijn we heel vergevingsgezind. Overdreven bodykits, bling-bling velgen, felgekleurde interieurs: het mag allemaal. Er zijn echter grenzen. Deze 500 SEC Cabrio die binnenkort geveild wordt, is iets té fout.

Het gaat om een veiling van Bonhams. Dat is niet het minste veilinghuis, dus normaalgesproken zijn het pareltjes die bij hen onder de hamer gaan. Dat kunnen we echter niet zeggen van deze Mercedes 500 SEC Cabrio.

Het begint al met het cabriodak. Dat is niet origineel, want Mercedes leverde deze auto alleen als coupé. Nu is er in principe niks mis met een cabrioconversie achteraf, maar in dit geval pakte het niet gewoon zo goed uit. In dichte toestand ziet het dak er allesbehalve fraai uit. De rode kleur helpt daarbij ook niet mee.

Nu we het toch over kleuren hebben… Het rood an sich is best fraai, maar de gouden accenten zijn natuurlijk extreem fout. Dat is alleen leuk als je Iron Man-fan bent. En dan is er ook nog het wit-met-rode interieur, wat op z’n minst smaakgevoelig te noemen is.

Tot overmaat van ramp verkeert de auto ook nog eens in matige conditie. Op de foto’s zien we een voorbumper die half los hangt, een smoezelig interieur, diverse roestplekken en velgen waar de goudverf vanaf bladdert. Op een 300SL zou je het patina kunnen noemen, maar hier is het vooral pauper. Bonhams meldt dat ze de auto nog niet gestart hebben, dus de technische staat is ook nog een vraagteken.

Goed, misschien zijn er mensen voor wie dit wél een guilty pleasure is. Zij kunnen volgende week maandag naar hartelust meebieden. De auto zal dan online geveild worden. Bonhams verwacht een opbrengst van €17.000 tot €23.000. Je weet het echter nooit: voor Mercedessen uit de jaren ’80 wordt soms verrassend veel geboden.