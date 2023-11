Deze Mercedes 500 SEC moet zes ton opbrengen

Ja, zo’n AMG Hammer is heel dik, maar is ‘ie ook zes ton dik…?

Het is heel makkelijk om een AMG uit de jaren ’80 af te doen als een foute ouwe bak. Dat is het natuurlijk ook, maar wel intussen is het wel een hele gave bak. En ze zijn vandaag de dag serieus geld waard…

Binnenkort wordt er weer een echte Hammer geveild, gebaseerd op een Mercedes 500 SEC. Dankzij de mannen uit Affalterbach heeft deze geen 5,0 liter V8 meer, maar de mokerdikke 6,0 liter V8. Bovendien is de auto voorzien van de bijbehorende widebody, die minstens zo dik is.

Hier worden we wel hebberig van, maar als je mee wil bieden moet je helaas een hele dikke portemonnee hebben. Veilinghuis RM Sotheby’s verwacht namelijk dat de auto tussen de 600.000 en 750.000 dollar (!) op gaat brengen. Omgerekend verwachten ze dus een opbrengst van circa zes ton in euro’s. Dat is krankjorum veel geld, zeker als je bedenkt dat je een normale 500 SEC voor 20 mille hebt.

Toch zou het niet voor het eerst zijn dat zo’n auto belachelijk veel opbrengt. Vorig jaar betaalde iemand omgerekend 675.000 euro voor een soortgelijke AMG 6.0 Widebody, ook bij RM Sotheby’s. Het veilinghuis stond toen zelf ook raar te kijken, want ze hadden gerekend op een bescheiden 250.000 dollar.

En dat was nog niet eens de duurste die vorig jaar geveild is. Op een andere veiling werd een AMG Hammer (zonder widebody) geveild voor 761.800 dollar. En een uniek blauw exemplaar bracht zelfs 885.000 dollar op. Wellicht dachten ze daarom bij RM Sotheby’s: we gaan deze keer ook gewoon hoog inzetten.

Wat zeker mee gaat helpen is het feit dat deze auto een bijzonder lage kilometerstand heeft. Er staat slechts 4.898 km op de teller. De Duitser die deze auto destijds om heeft laten bouwen heeft dus maar heel weinig van zijn 6.0 V8 genoten.

Of deze auto inderdaad zes ton gaat opbrengen gaan we 8 december zien. Dan zal de auto door RM Sotheby’s geveild worden in New York, samen met onder meer de Countach uit Wolf of Wall Street.