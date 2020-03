Nederland is fan van de Tesla Cybertruck

Is Nederland een belangrijke markt voor de Tesla Cybertruck?

Elon Musk verbaasde bij de introductie van de Cybertruck vriend en vijand. We hebben het dan niet alleen over de geniale demonstratie van de onbreekbare ramen, maar ook over het hele ding an sich. Super dik staal en bizarre hoekige vormen doen velen zich nog steeds afvragen of het niet één grote grap is. Tesla noemt het staal waar het ‘exoskelet’ van de Cybertruck uit is opgebouwd zelf Ultra-hard 30X Cold-rolled Stainless Steel. Klinkt als iets waar de Terminator van gemaakt zou kunnen zijn. Toepasselijk wel, want de Cybertruck ziet er uit alsof ‘ie met zijn scherpe hoeken alles Terminate wat in aanraking komt met het front.

Of dat allemaal wel legaal is in Amerika, laat staan in Europa, is nog de vraag. Ik zie het nog steeds wel gebeuren dat Tesla dadelijk met een pickup op de proppen komt die lijkt op een F-150, alleen dan met elektromotor. Dat zou dan echter wel eeuwig zonde zijn, IMHO. Waar eigenlijk alle producten van Tesla me net zoveel doen als de koel-vriescombinatie van de buurvrouw, vind ik de Cybertruck ronduit geweldig.

Kennelijk zijn er meer mensen in Nederland die dat ook vinden. De EV-fanb0iZ van Electrek hebben namelijk een lijstje opgesteld met de tien landen waar de meeste pre-orders voor de Cybertruck geplaatst zijn. De kwaliteitspublicatie baseert zich daarbij op informatie van forum Cybertrucktalk.com. Wat blijkt: Nederland staat op de achtste plaats in deze lijst der lijsten. Zie hieronder het overzicht met per land de respectievelijke percentages van het totale aantal orders:

Verenigde Staten (76.25%) Canada (10.43%) Australië (3.16%) Verenigd Koninkrijk (1.39%) Noorwegen (1.11%) Duitsland (1.05%) Zweden (0.83%) Nederland (0.67%) Frankrijk (0.44%) IJsland (0.44%)

We staan dus achter landen als Australië, Noorwegen en Duitsland, maar cruciaal is dat we vóór Frankrijk staan. De grote bulk gaat zoals verwacht naar de Verenigde Staten en Canada. Op het eerste gezicht lijkt 0,67% overigens niet zo indrukwekkend, maar op de half miljoen pre-orders die fansla’s claimen zijn het alsnog ruim 3.000 Cybertrucks. Zie jij er al naar uit om een paar duizend van die slagschepen te zien op onze krappe straten, of ga je vast kijken naar mogelijkheden om naar België te emigreren? Laat het weten, in de comments!