Officieel: dit is volgend jaar het rijdersduo van Haas

Inderdaad, het 2022 rijdersduo van team Haas is precies hetzelfde als het huidige rijdersduo.

De jaarlijkse stoelendans in de Formule 1 zit er alweer bijna op en de line-up van volgend jaar begint steeds vastere vormen aan te nemen. We kunnen niet zeggen dat het rijdersduo van Haas één groot vraagteken was, maar het team had nog niks officieel bevestigd. Dat hebben ze nu wel gedaan.

Het rijdersduo van Haas voor het seizoen van 2022 bestaat uit niemand minder dan… tromgeroffel… Mick Schumacher en Nikita Mazepin! Het rookieduo debuteerde dit seizoen in de koningsklasse en mag in 2022 met een jaartje ervaring opnieuw in de auto stappen.

Schumacher en Mazepin wisten dit seizoen tot dusver ‘zero points’ in de wacht te slepen, alles bij elkaar opgeteld. Dat is niet zozeer te wijten aan het gebrek aan ervaring van de coureurs, dan wel aan het feit dat de Haas niet vooruit te branden is.

Hoewel het resultaat voor beide coureurs exact gelijk is, mag het duidelijk zijn dat Mick de betere coureur is. Hij kwalificeerde 11 van de 14 keer hoger dan zijn teamgenoot. Ook gaat hij niet als Mick Spinmacher door het leven, terwijl Nikita zichzelf wel een spottende bijnaam bezorgd heeft. Ook niet onbelangrijk: Mick zorgt voor de benodigde goodwill bij de fans, want zijn Russische teamgenoot is nog steeds niet de populairste coureur van het veld.

Mick en Nikita hebben in ieder geval één ding gemeen: ze hebben allebei hun carrière voor een belangrijk deel aan hun vader te danken. Bij Nikita is dat vooral een financiële kwestie, bij Mick is het meer de naamsbekendheid (en wellicht de genen).

Nu het duo van Haas dus ook definitief is, blijft er nog maar één stoeltje onbezet. Dat is het zitje naast geweldige vent Bottas. Bij Alfa Romeo dus. Er gingen hardnekkige geruchten dat deze bezet gaat worden door onze landgenoot Nyck de Vries. De naam Guanyu Zhou wordt echter ook genoemd als grote kanshebber. Het blijft dus nog even spannend welke rookie volgend jaar tot het grid mag toetreden.