Deze Mercedes-AMG GLE63 haalt álles uit de 4.0 biturbo V8

Het onderste uit de kan halen, dat is wel gelukt bij deze Mercedes-AMG GLE63 S.

Het uiterlijk van deze Mercedes-AMG GLE63 S is niet eens zo heel extreem. Op de velgen na, lijkt de SUV behoorlijk standaard. Gelukkig heeft Wheelsandmore inderdaad de SUV als voorbeeld genomen en niet die afzichtelijke voetballers editie genaamd GLE Coupé.

Dat de M177 V8 zich eenvoudig laat kietelen is geen nieuws. Bij Mercedes-AMG lepelen ze dit blok in een breed scala aan modellen. Het motorblok met een Hot V constructie levert af fabriek meer dan 500 of soms meer dan 600 pk, maar er zit genoeg in het vat om daar nog meer uit te halen.

Wheelsandmore laat dit zien met een Mercedes-AMG GLE63 die ze voor het gemak hebben gedoopt tot Madmaxx. Dit omvat een Stage 4 upgrade die het vermogen tilt naar een schofterige 920 pk en 1.150 Nm koppel. Opvallend genoeg heeft de tuner de versnellingsbak met rust gelaten. Feitelijk hebben ze enkel de turbo’s vervangen, nieuwe brandstofpompen geïnstalleerd en de ECU geaaid. De kosten voor de tuning zijn met 42.016 euro niet mals.

Onder de SUV liggen Wheelsandmore velgen van 24-inch groot. De bandenmaat is 295/30/24 voor en enorme 355/25/24 banden achter. Het rubber is afkomstig van het Nederlandse Vredestein.

Je kunt ook spelen met de kleppen van het uitlaatsysteem en met de luchtvering via een app op je smartphone. De module is nog in ontwikkeling om dit mogelijk te maken.