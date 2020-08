Geen experimentele bandentest VT2 komende GP

Dankzij zorgen om de banden is er geen experimentele bandentest aanstaand weekend.

Waarschijnlijk heeft Pirelli het niet zo bedoeld, maar dankzij de falende banden werd de race afgelopen weekend toch nog een beetje spannend. Nu is dit overigens niet de schuld van Pirelli. De Italiaanse bandenboer krijgt gewoonweg de opdracht om banden te construeren die een beperkte tijd meegaan.

Testsessie

Omdat er niet meer getest mag worden, had Pirelli voor komend weekende een testsessie gepland. Tijdens de tweede vrije training van de GP 70th Anniversary (zoals de tweede GP van Engeland heet) zou men een half uur gaan rijden met nieuwe experimentele banden.

Problemen

De reden dat er nu geen experimentele bandentest is, is heel simpel. Er waren vorige race de nodige bandenproblemen, namelijk. Dat was overigens niet alleen het geval bij de Mercedessen. Ook bij Toro Rosso (Kvyat) en McLaren (Sainz) waren er bandenissues met verstrekkende gevolgen. Volgens Pirelli is de slijtage te wijten aan de grote mate van downforce. Pirelli F1 baas Mario Isola laat aan Autosport weten dat Formule 1 auto’s niet alleen sneller dan ooit zijn, maar ook zwaarder zijn dan ooit.

Volgend jaar

De banden die getest moesten gaan worden, gaan wellicht volgend jaar gebruikt worden. De huidige banden zijn eigenlijk nog van de 2019-specificatie. Pirelli wil er graag extra vaart achter zetten, zodat ze mogelijk een beter alternatief hebben voor 2021. Voor Pirelli is het dus balen dat er geen experimentele bandentest komt. In 2022 gaat de F1 over op nieuwe 18″ wielen met veel plattere banden.

Gewijzigde bandenkeuze

Voor de komende Grand Prix op Silverstone is de bandenkeuze iets gewijzigd. Er is keuze uit drie compounds, die allemaal wat zachter zijn dan vorige week. Dit was al besloten en moet zorgen voor meer pitstops en hopelijk meer spanning. Om te kunnen oefenenen voor long runs op racesnelheid, is er dus geen experimentele bandentest sessie. De eerstvolgende oefensessie op deze nieuwe banden is tijds de tweede vrije training van de GP van Spanje in Barcelona. Deze sessie is voor alle teams verplicht en zal ook hier een halfuurtje duren.