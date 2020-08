Zo verliep het eerste halfjaar voor BMW

Natuurlijk heeft de coronacrisis in dit eerste halfjaar ook BMW niet overgeslagen. Zo verliepen de zaken voor de Duitse autofabrikant.

Met een gezonde stroom aan nieuwe modellen hebben ze bij BMW genoeg om te verkopen in de tweede helft van dit jaar. Maar eerst blikken we terug op het eerste halfjaar. Zoals ook bij de andere autofabrikanten, zijn de verschillen tussen vorig jaar en nu groot. BMW wist in het eerste halfjaar van 2019 nog een winst te pakken van 2,2 miljard euro. In dit eerste halfjaar is er sprake van een verlies en die is met 666 miljoen euro fors.

BMW verkocht 842.153 auto’s in het eerste halfjaar. Een daling van 21,7 procent. MINI wist 118.862 auto’s te slijten. Dat vertaalt zich naar een daling van 31,1 procent. Luxemerk Rolls-Royce is hekkensluiter met een daling van 37,6 procent. Het merk uit Goodwood verkocht 1.560 auto’s.

Meer elektrische auto’s verkocht

Ondanks de dalende verkopen noteert de BMW Groep een plusje als het gaat om elektrische verkopen. Maar dat is ook niet zo vreemd, gezien het ruimere aanbod. Dit jaar kwam onder meer de elektrische MINI op de markt. BMW en MINI verkochten gezamelijk 61.652 elektrische auto’s. Een plus van 3,4 procent in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019.

Verlies per markt

De grootste klappen incasseerde de BMW Groep in Europa met 32,3 procent minder verkopen. In de Verenigde Staten nam de verkoop met 29,5 procent af. In China valt de schade met een min van 6 procent relatief mee.