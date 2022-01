Deze Mercedes G-klasse heeft een vanafprijs van €738k

Een gewone G 63 duur? Dat valt reuze mee in vergelijking met dit apparaat!

De nieuwe G-klasse is er helaas niet als pick-up. Dat is ergens wel te begrijpen, want wat moet je in vredesnaam met een G-klasse pick-up? Een werkpaard is de G-klasse toch niet meer. Aan de andere kant: als het maar gek genoeg is zijn er wel mensen voor te porren. Kijk maar naar de G 63 6×6.

Brabus heeft op basis van de nieuwe G-klasse ook een soort 6×6 gemaakt. Ook dit is een pick-up met een dubbele cabine, alleen dan gewoon met vier wielen. Desondanks is het nog steeds een knotsgek apparaat. We hebben het hier namelijk over een verlengde (+ 68,9 cm) en verhoogde (+ 24,9 cm) G-klasse met 800 pk.

Inderdaad, 800 pk. Voor minder doet Brabus het niet tegenwoordig. Daarnaast beschikt deze G-klasse over 1.000 Nm aan koppel. Dat is genoeg om dit bakbeest in 4,8 seconden naar 100 km/u te katapulteren. De (begrensde) topsnelheid van 210 km/u is wat minder indrukwekkend. Vanwege de terreinbanden en het hoge zwaartepunt vindt Brabus een hogere topsnelheid niet verstandig.

We kennen deze auto in feite al, want de Brabus G 800 XLP werd in 2020 al onthuld. Dit is echter een nieuwe uitvoering: de Superblack. Je raadt het al: deze is zwart, heel erg zwart. Het motto van Brabus daarbij is ‘black is the new black’.

De prijs is er daarmee niet schappelijker op geworden. Een ‘normale’ G 800 XLP kostte namelijk al €575.630 exclusief belastingen. Deze Superblack kost – hou je vast – €610.000. Met 21% erbij is dat €738.100. En dat is de vanafprijs, dus je kunt het nog gekker maken.