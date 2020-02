Dít is de Brabus G 800 Adventure XLP

Wat moet het toch heerlijk cashen zijn als je producten als deze Brabus G 800 Adventure XLP kunt maken.

In tegenstelling tot diverse automerken is Brabus eigenlijk altijd aanwezig op autobeurzen. Met name Essen, Geneve en de IAA worden nooit overgeslagen. Speciaal voor Genève neemt Brabus de G 800 Adventure XLP mee.

Nein

Zoals gezegd: het moet toch heerlijk zijn voor Brabus dat je je met dit soort knotsgekke producten kunt bezig houden. Waarschijnlijk heeft Brabus best veel ‘Nein’ moeten verkopen op de vraag of er nog nieuwe 6×6’s of 4×4’s leverbaar zijn, als dan niet in Brabus-trim. Brabus is immers ook Mercedes-dealer. Dan doen ze het zelf maar.

800 pk en 1.000 Nm

De Brabus G 800 Adventure XLP is een soort kruising tussen de 4×4 en 6×6. Laten we beginnen bij de motor. Dat is de bekende 4.0 V8 met ‘hete V’ van AMG. De motor is door Brabus gekieteld naar 800 pk en 1.000 Nm. Daarmee is het mogelijk om in 4,8 seconden naar de 100 km.u te sprinten. De topsnelheid is begrensd op 210 km/u.

325/55 R22

Voor een speciale Brabus zijn dat niet al te spannende waarden. Houdt er rekening mee dat de ‘XLP’ wel op alle ondergronden enorm hard zal kunnen. Dankzij andere assen staat de Brabus G-klasse namelijk veel hoger op zijn poten. De wielen zijn enorm, ondanks dat de band nog een behoorlijke rubberen wang heeft, meten de velgen 22″ in diameter. Voor wie de bandenmaat wil weten: 325/55 R22. Ze zijn bij de lokale fastfitter erg blij als je daar een setje van besteld.

Gegroeid

De G-klasse is niet alleen in hoogte gegroeid, maar ook in de lengte namen de centimeters toe. De wielbasis is nu 50 centimeter langer. De totale lengte van de Brabus G 800 Adventure XLP is 5,31 meter. Piece de resistance is natuurlijk de pickup laadbak. Speciaal voor Geneve is de monster-SUV uitgerust met een soort roofrack. Hierin vind je de verplichte schijnwerpers. Ook kan de stellage gebruikt worden om een helipkopter-drone op te landen.

€ 666.386

Kortom, weer een lekker over-the-top project van Brabus dat ze waarschijnlijk niet snel genoeg kunnen bouwen, ondanks de prijs van 575.630 euro. Let wel, dat is zonder btw of BPM! Op geel kenteken wordt dit een heel prijzig speeltje. De versie op de foto’s (die ook in Genève zal staan) kost nog meer: 666.386 euro. Dan krijg je die Wingcopter er wel bij.