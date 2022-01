Is dit de dikste GR Yaris tot nu toe?

Er zijn een hoop dikke GR Yarissen voorbij gekomen. Is dit exemplaar de gaafste GR Yaris die we voorbij hebben zien komen?

De Toyota GR Yaris is zo’n typische ‘petrolheads’-auto. De echte liefhebber begrijpt het en weet op waarde te schatten. De badgesnob zal het een dure Yaris noemen en hoofdschuddend in (hoogstwaarschijnlijk) iets met een Duits logo op de neus wegrijden, verdrinkend in een eigen superioriteitscomplex. Ofzo.

Mocht je wél een ‘echte’ petrolhead zijn en een GR Yaris hebben gekocht, kan het zijn dat je al die Japanse perfectie nog even iets perfecter wil maken. Het aantal leveranciers voor gave upgrades voor de GR Yaris is bijna ontelbaar. Je kunt bij Toyota zelf terecht voor extra spulletjes van Gazoo Racing. Maar ook bij Litchfield, TOM’s, DTE en Powertune kun je terecht. voor vandaag hebben we een samenwerkingsproject voor je.

Dikste GR Yaris?

Het gaat namelijk om twee Duitse tuners: JMS Fahrzeugteile en Giacuzzo. Giacuzzo is een Duiste veredelaar uit Menden (vlakbij Dortmund) die zich voornamelijk bezighoudt met Aziatische auto’s. Origineel, weer eens wat anders dan de zoveelste aangepaste BMW. Giacuzzo had de GR Yaris al eens subtiel aangepakt. Vandaag gaan ze samen met JMS Fahrzeugteile (uit Neckartenzlingen, vlak onder Stuttgart) net eventjes verder.

In dit geval is de auto voorzien van een complete bodykit van Giacuzzo. Aan de voorzijde is er een spoilerlip, die de auto visueel ietsjes lager eruit doet laten zien. Kijken we naar de zijkant, dan zien we een setje sideskirts, om zo de auto optisch ietsje breder te maken. Aan de achterzijde is er een diffusor, uiteraard. Ditmaal eentje die er gepaster uit ziet dan het vreemde geval op deze Maserati Spyder EVO.

In motorisch opzicht is er (nog) niets gewijzigd aan de Dikste GR Yaris. Er is wel een speciale sportuitlaat gemonteerd van Giacuzzo, maar daar is de ECU nog niet op afgestemd. De meeste tuners halen met kinderlijk gemak meer dan 300 pk uit de driecilinder.

19 inch patta’s

Dan het gedeelte van JMS, dat zijn namelijk de wielen en de verlaging. Het zijn de Dragoon-wielen van Barracuda Racing. Deze zijn gemaakt volgens de flowforming-methode, dus een beetje tussen gegoten en gesmeed in. Let op: de standaard velgen zijn gesmede wielen van BBS Japan (en ook wat kostbaarder).

De maat van deze Barracuda’s is 8,5×19 rondom. De banden eromheen zijn 235/35 ZR19. De verlagingsset komt wederom van KW Suspensions, net als de Maserati van vanochtend. Ook in dit geval kun je het in hoogte instellen.

Uiteraard hebben we ook enkele (dus niet alle) prijzen van de dikste GR Yaris voor je:

Spoiler lip (289 euro)

Side skirts (469 euro)

Dakspoiler (439 euro)

Diffisuro (319 euro)

Velgen (399 euro per stuk)

Alle onderdelen zijn nu bij JMS en Giacuzzo te bestellen.

