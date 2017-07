VW presenteert hete goodies voor je Golf R

Het toverwoord? Performance.

De naam Akrapovic laat de harten van vele liefhebbers sneller kloppen. Ook voor de eigenaren van een Volkswagen Golf R heeft de uitlatenbouwer nu iets moois in de aanbieding. Het Performance uitlaatsysteem van titanium is namelijk 7 kilo lichter dan het standaard loodgieterswerk en uiteraard krijgt de rappe jongen er een heftiger stemgeluid door. Maar er is meer!

VW heeft namelijk ook een paar Performance schijfremmen voor je in de aanbieding. Dit systeem is 2 kilo lichter dan het standaard materiaal en zoals je weet heeft minder onafgeveerd gewicht positieve gevolgen voor de rijeigenschappen. Je herkent dit syteem aan een zilver logo op de remklauw met daarop de letter “R”.

Speciaal voor wie het effe kwijt is een kort overzicht van de standaard specs van de Golf R. Deze topper van de range haalt 310 pk en 380 Nm uit een 2.0 viercilinder. Schakelen gaat met een 7-traps DSG en 0-100 km/u duurt iets meer dan vijf seconden. Je pikt er eentje op in Nederland vanaf 54.150 euro.