Deze Mercedes SL restomod is gelukkig géén EV

Maar er ligt wel een compleet nieuwe aandrijflijn in.

De Mercedes SL R107 blijft een schoonheid, en daarmee is het ook een goede kandidaat voor een restomod. Op die manier kun je de klassieke looks combineren met de genoegens van een moderne aandrijflijn. Het Belgische Monceau deed dit door de R107 een elektrische aandrijflijn te geven, maar daar zit natuurlijk niet iedereen op te wachten. Pogea Racing pakt het anders aan.

Het Amerikaanse Pogea kennen we vooral van hun getunede Alfa 4C. Nu hebben ze een hele andere auto te grazen genomen, de SL R107. Aan de buitenkant valt vooral op dat de SL op 19 inch velgen staat die werkelijk voor geen meter bij de auto passen. Godzijdank biedt Pogea op verzoek ook klassieke velgen aan.

Van de velgen worden we niet vrolijk, maar de andere aanpassingen zijn een stuk interessanter. De SL heeft een compleet nieuwe aandrijflijn gekregen, en die komt uit een C55. Onder de motorkap ligt dus de welbekende atmosferische 5,4 liter V8, in dit geval goed voor 400 pk. Ook de bijbehorende 7-traps automaat is overgeheveld.

In het interieur kun je ook de automaatpook uit de C-Klasse herkennen. De tellers en het stuur lijken ook sprekend op die van de C55. Het interieur is verder gemoderniseerd met een nieuw aircosysteem en nieuwe audio. Een discutabele forged carbon-trim moet de make-over compleet maken.

Mocht dit niet je smaak zijn: niet getreurd. Pogea Racing kan ook een SL bouwen naar jouw specifieke wensen. We zouden sowieso adviseren om niet deze velgen te kiezen. Verder is zo’n beetje alles mogelijk, ook een compleet andere Mercedes-aandrijflijn. Zolang het passend te maken is doen ze daar niet moeilijk over.