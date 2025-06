Deze F430 op Marktplaats is verrassend goedkoop

En ja, het is een echte.

Er zijn relatief betaalbare Ferrari’s, maar dat zijn de modellen die je eigenijk niet wil hebben. De Mondial en de 308 GT4 bijvoorbeeld. Wat je wil is een Ferrari F430 met een schreeuwende V8 middenmotor. Helaas betaal je daar al gauw 120 mille voor. We hebben er echter eentje gevonden die een stuk goedkoper is.

Op Marktplaats wordt nu een exemplaar aangeboden voor €75.000. Dat is een zeer scherpe prijs voor een F430. Je vraagt je natuurlijk af of er een addertje onder het gras zit, maar die kunnen we zo snel niet ontdekken. In de advertentie staat wel dat de auto verkocht wordt in verband met een overlijden. Wellicht dat er daarom niet de hoofdprijs voor gevraagd wordt.

Het is in ieder geval een fraai uitgevoerd exemplaar. De blauw kleur (Blu Mirabeau…?) staat de F430 geweldig. De auto is tevens voorzien van een volledig blauw interieur. Blauw op blauw is gewaagde combi, maar het staat zeker niet verkeerd. De eigenaar was trouwens wel een grappenmaker, want op de zijruit staat een Chinese vlag met de namen ‘Hoo Lee Chit’ en ‘Foo Kim Fast’.

De bronzen velgen die je op de foto’s ziet zijn aftermarket, maar de originele velgen zijn ook aanwezig. Hetzelfde geld voor de uitlaat. De F430 zal ongetwijfeld heel bruut klinken met een aftermarket uitlaat, maar het kan natuurlijk too much zijn. Sowieso is het altijd fijn om de originele onderdelen achter de hand te hebben.

De scherpe prijs zit ‘m ook niet in de kilometerstand, want de teller staat op 98.200 kilometer. Voor een F430 is dat aan de hoge kant, maar het is ook weer niet extreem. Wel heeft de motor al een revisie moeten ondergaan. Gelukkig was dat op kosten van de vorige eigenaar, dat scheelt.

Als je deze auto wel ziet zitten kun je terecht op Marktplaats. We zouden zeggen: wees er snel bij!