Nee! Een van de laatste hot hatches wordt genekt door EU

Deze auto was eigenlijk al genekt door de BPM, maar krijgt nu de genadeslag.

Een special edition wordt vaak uitgebracht bij feestelijke gelegenheden, maar het kan ook juist slecht nieuws betekenen. Als er een Finale Edition – of in dit geval, een Ultimate Edition – wordt uitgebracht weet je wat dat betekent. Het is klaar met dit model.

De auto die op het hakblok ligt is de Honda Civic Type R. De huidige generatie werd in 2022 geïntroduceerd en is nog helemaal niet aan het einde van zijn levensloop. In Europa trekt Honda echter de stekker uit dit model. Tegenover Motor1 laat een woordvoerder van Honda weten: “De industrie veranderd, en we moeten ons modellengamma aanpassen in overeenstemming met Europese regelgeving.” Oftewel, de EU heeft de Type R eigenlijk de nek omgedraaid.

Nu was dat eigenlijk meteen bij de introductie van deze generatie al het geval. In Nederland heeft de Civic Type R momenteel een vanafprijs van €91.680. Daarmee was deze auto praktisch onverkoopbaar. Het is eigenlijk een wonder dat ‘ie überhaupt nog geleverd is.

Honda haalt de auto niet stilzwijgend uit de prijslijsten en komt dus met de Civic Type R Ultimate Edition. Deze is voorzien van rode striping, een zwart dak en diverse carbon onderdelen. Het Carbon Pack is op je normale Type R ook verkrijgbaar, als optie van €4.000. Als bonus krijg je een carbon sleutelhanger, custom vloermatten en een autohoes.

Allemaal niet heel spectaculair, maar je kunt wel zeggen dat je een van de laatste Europese Type R’s hebt. Een van de laatste 40 om precies te zijn, want dat is de oplage waarin de Civic Type R Ultimate Edition gebouwd wordt. De meerprijs is verder nog niet bekend.

Overigens heb je helemaal geen special edition nodig, een standaard Civic Type R is ook al heel zeldzaam. We hebben het even opgezocht: er staan 11 exemplaren op kenteken en daarvan zijn er maar 5 nieuw verkocht in Nederland. Het schrappen van deze auto zal dus weinig impact hebben op de verkoopcijfers van Honda.