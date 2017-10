Deze ‘Mercedes’-sleutel is dodelijk

Waar gaat het toch naartoe in deze wereld?

Een nieuwe dag, een nieuw gadget. Maar helaas niet zoals de gadgets waar onze collega’s van Apparata over schrijven. Het betreft een klein apparaatje waarmee Oost-Europeaanse gangsters furore maken. In feite is het gewoon een pistool, maar dan gemaskeerd als een soort doosje. Dat bracht de vindingrijke Oost-Europeanen op het idee om er maar meteen ‘Made in Germany’ op te schrijven inclusief een driepunt-ster en een paar knopjes. Niet dat die laatste werken om een autodeur te openen, overigens.

Jazeker, vanaf een afstandje moet het namelijk lijken op een autosleutel. Eigenlijk een logische gedachte. Mocht je de sleutel van de laatste BMW 7 Serie in je handen gehad hebben, dan valt op dat je eigen telefoon kleiner en minder gecompliceerd is. Maar dankzij de hoogte, lengte en breedte van die sleutels van tegenwoordig heb je heel erg veel ruimte. So much room for activities! In dit geval is er ruimte voor twee kleine loopjes. Daarachter zitten twee kamertjes, waarin in de 0,5 cm grote kogeltjes verstopt zitten.

De sleutelring aan de achterkant lijkt er om sleutels aan te hangen (duh), maar het is een soort palletje om de boel op scherp te zetten. De Man Die Er Nu Niet Meer Is eens sprak de wijze woorden: “elk voordeel heb z’n nadeel.” Die lijkt ook voor deze gadget op te gaan. Want er schijnen twee nadelen aan te zitten.

Ten eerste de veiligheid. Die is er nauwelijks. Je moet echt kijken wat er gebeurd met de knopjes en het palletje, anders kun je jezelf nog eens bezeren. En de tweede reden kunnen jullie waarschijnlijk wel raden. De politie weet tegenwoordig heus wel hoe autosleutels eruit zien. Niet zo dus, we leven in 2017, niet in 1987. Voordelen zijn er ook. Ze zijn klein en effectief. Handig als je dus een belager van je af wil houden en ze zijn niet duur. (via: Dailystar)