Deze Mercedes V250d heeft een vleugje Bentley

Met deze Mercedes V250d is thuiswerken geen straf.

Als je denkt aan ultiem zakelijk comfort, dan denk je hoogstwaarschijnlijk aan een Mercedes S-klasse of een Mercedes-Maybach. De V-klasse is niet het eerste dat in je opkomt. Toch kan deze Mercedes V250d zich prima meten met eerstgenoemde voorbeelden. Dit alles met dank aan een make-over van Schawe.

De tuner heeft het interieur van de Mercedes V250d zo grondig aangepakt dat je er geen normale V-klasse meer in terugziet. Normaal gesproken worden dit soort busjes ingezet voor personenvervoer. In deze tijden van het coronavirus kun je het gebruik als mobiel kantoor. En op vrijdagmiddag na 16:00 mag de drank rijkelijk vloeien. De kleurige LED-verlichting nodigt uit tot het geven van een feestje.

Schawe heeft niet bezuinigd met het pimpen van deze Mercedes V250d. Voor de nieuwe stoelen is gebruik gemaakt van het beste Mercedes-Benz én Bentley leer. De nodige gordijntjes geven je voldoende privacy. Ook handig als je een filmpje wil kijken op het tevens aanwezige televisiescherm. Er is Bluray-speler voor films. Gelukkig is Schawe niet in 2006 blijven hangen. Er is tevens een Google Chromecast geïnstalleerd zodat je content kunt streamen. Voor het geval je een PowerPoint-presentatie wil geven vanuit deze kekke werkbus.

Niet alleen de bedrijfswagen inrichting is grondig aangepakt. Ook het uiterlijk is niet helemaal standaard gebleven. Er is onder meer gekozen voor fraaie 19-inch lichtmetalen velgen.