Tesla Autopilot krijgt schuld voor fataal ongeluk

Een 44-jarige Japanner stierf toen een Model X op een groep voetgangers inreed.

Tesla krijgt altijd veel lof voor haar Autopilot, een techniek waarbij de auto voor een groot deel zelf rijdt. Volgens sommigen is het een glimp in de toekomst, van een wereld waarin wij mensen niet meer zelf rijden. Van een wereld waar een stuurwiel als optie te bestellen is. Het woord toekomst is echter wel een belangrijk woord in die zin. Want hoe goed Autopilot ook is, het zit vol met bèta-labels. Je bent als bestuurder dan ook verplicht om alert te blijven en ieder moment in te kunnen grijpen.

Maar zijn die waarschuwingen wel genoeg? Dat is de vraag waar we het nu over gaan hebben. Want je moet er vanuit gaan dat niet iedereen braaf de bijsluiter gaat lezen. En zelfs als iedereen braaf de bijsluiter leest, gaat niet iedereen zich er aan houden. Iemand kan in slaap vallen, bijvoorbeeld, zoals in dit verhaal is gebeurd.

We gaan naar 28 april 2018, net twee jaar geleden dus. De 44-jarige Yoshihiro Umeda staat aan de kant van de Tomei Expressway-snelweg in Japan. Een vriend was bij een ongeluk betrokken geraakt, Umeda probeerde hem te helpen. Ze stonden dus op de snelweg en hadden met hun motorfietsen een impromptu afbakening gecreëerd. Tegelijkertijd reed de onbenoemde bestuurder van een Tesla Model X op dezelfde snelweg. Deze bestuurder had Autopilot ingeschakeld, maar werd vlak voor dit fataal ongeluk wat slaperig en doezelde weg.

Op dit moment reed zijn auto op de rechterbaan. In Japan rijden ze aan de linkerkant, dus deze bestuurder reed op de ‘binnenbaan’. Een auto voor de Model X begon ineens met afremmen en week uit naar de linkerbaan, om de groep geparkeerde voertuigen en voetgangers te ontwijken. De Model X detecteerde dat de auto voor hem weg was, dus begon te versnellen van 15 km/u naar ‘ongeveer’ 38 km/u. Autopilot herkende de voertuigen en Umeda niet en reed over hem heen, met de dood van Umeda tot gevolg.

Het bovenstaande verhaal is op basis van de nabestaanden van Umeda. Zij hebben namelijk een rechtszaak tegen Tesla aangespannen. Uit de Tesla-systemen zou blijken dat de Model X geen input registreerde van de bestuurder, alleen dat deze zijn of haar handen aan het stuur hield. Met andere woorden: Autopilot is verantwoordelijk voor de dood van Umeda, aldus de nabestaanden.

Zij vinden daarom dat alle Tesla-auto’s, niet alleen de Model X, verkeerd zijn ontworpen en gevaarlijk zijn voor inzittenden. Ze zijn van mening dat de elektrische SUV zo is ontworpen, dat bestuurders teveel kunnen vertrouwen op Autopilot. Ook zou er te weinig aandacht zijn voor het feit of de bestuurder wel of niet zijn aandacht bij het autorijden houdt.

In hun klacht vragen ze de rechter daarom Tesla te dwingen om te stoppen met Autopilot en deze in auto’s onschadelijk te maken. Ook vragen zij om vergoeding voor de geleden financiële en emotionele schade. Volgens Bloomberg heeft Tesla nog niet gereageerd op de zaak.

Het is niet voor het eerst dat een Tesla met Autopilot aan een fataal ongeluk heeft. Als het op een van de leukere subreddits langskomt, kan het nog wel eens komisch zijn. Maar als er gewonden of zelfs doden bij vallen, is het natuurlijk een ander verhaal. Gelukkig kan Autopilot ook ongelukken voorkomen, iets dat in het geval van Umeda helaas niet is gelukt.