Dutch GP zonder publiek? Zandvoort weet niet of dat wel kán

Het wordt als een van de mogelijke oplossingen genoemd: het rijden van de Dutch GP zonder publiek. Sportief directeur Jan Lammers vraagt zich hardop af of dat wel mág.

Hoe anders had het kunnen zijn. Vandaag stond de training voor de Dutch Grand Prix op de kalender, met op zondag de eerste F1-race op Zandvoort in 35 jaar. In plaats daarvan zit iedereen noodgedwongen thuis te kijken naar F1-coureurs die aan het gamen zijn. Toch was er eerder deze week eindelijk goed F1-nieuws: begin juli start het seizoen in Oostenrijk.

Een snelle, volgende vraag is dan natuurlijk: en Nederland dan? Nou, sowieso zijn alle evenementen tot 1 september hier verboden. Dat maakte de kans op een Dutch GP met publiek al vrij miniem. Maar zonder publiek dan? Daar is sportief directeur van Circuit Zandvoort weer minder blij mee. Geen publiek betekent natuurlijk een flinke inkomstenbron minder. In de BNR Nationale Autoshow geeft Lammers echter nog een reden waarom de Dutch GP niet door zou kunnen gaan: het teampersoneel.

Een F1-team is immers meer dan twee coureurs en twee auto’s. Je hebt de teamleiding, de pitstoppers, de mannetjes die achter laptops zitten, mensen die in radiocontact staan met de coureurs, dan nog de organisatie van de race zelf… Volgens Lammers gaat het om ‘enkele duizenden mensen’. Meer dan in een vol stadium van een amateurvoetbalclub, aldus de sportief directeur. Mag zoiets wel van het RIVM? Dát is nou de cruciale vraag die moet worden beantwoord, voor dit hele Dutch Grand Prix-circus plaats mag vinden.

Daarnaast is er nog het financiële spel. Lammers claimt dat circuits nu bij de F1-organisatie aanbieden om zonder publiek te racen, mits zij in de toekomst voor een lager tarief op de kalender kunnen staan. De FOM zou deze aanbieding weer gebruiken om bij andere circuits aan te kloppen. Met andere woorden: FOM is volgens Lammers tussen de verschillende circuits aan het onderhandelen, om te kijken waar het de beste deal kan krijgen.

Dat is een spelletje waar Lammers niet zo graag aan meedoet. Ook al beseft hij maar al te goed dat de fans liever een Dutch GP race op tv kijken, dan helemaal niet. Uiteindelijk is een F1-race op Zandvoort dit jaar dus nog allerminst zeker. “Voorlopig is de Formule 1 niet na 35 jaar terug op Zandvoort, maar hopelijk wel na 36 jaar”, aldus Lammers.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: BOVAG en de RAI Vereniging pleiten voor een sloopregeling en afschaffing van de BPM. Daarmee hopen ze de autosector weer op de been te krijgen na de coronacrisis. En Wouter test de nieuwe Opel Corsa-e.