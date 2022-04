Deze met de hand beschilderde 911 heeft een vleugje Bugatti

Het design van deze 964 Art Car komt ons bekend voor…

Een fraaie 911 wordt door veel liefhebbers als kunst gezien, maar Porsche gaat af en toe nog een stapje verder. Ze werken namelijk graag samen met kunstenaars om daadwerkelijk een rijdend kunstobject te maken. Een zogenaamde Art Car dus.

Het is kennelijk wel een uitdaging voor kunstenaars om met originele ideeën te komen. De ontwerper van de recente Porsche Taycan Art Car had duidelijk met een schuin oogje naar de Polo Harlekin gekeken. En ook het design van de nieuwste Porsche Art Car komt ons heel bekend voor.

Deze creatie is het werk van Hanna Schönwald, een 26-jarige Duitse kunstenares. Zij is ook dol op auto’s, dus dat komt mooi uit. Porsche liet Hanna de vrije teugel en zij mocht een 964 letterlijk en figuurlijk als blanco canvas gebruiken.

Het eindresultaat is een auto die voorzien is van een kunstzinnig strepenpatroon dat de rondingen van de auto volgt. Heel leuk bedacht, maar hebben we dit niet een keer eerder gezien…? Jazeker, dit ontwerp toont heel veel overeenkomsten met de Bugatti Veyron L’Or Blanc. En recent liet Bugatti ook een Chiron met een vergelijkbaar patroon zien.

Het idee voor deze 964 Art Car is dus niet bijster origineel te noemen. Het neigt zelfs naar plagiaat. Ironisch genoeg zegt de kunstenares in de video ook dat je zou denken dat alles al gedaan is qua Art Cars. Nou, dat lijkt dus inderdaad het geval te zijn.

Dat betekent trouwens niet dat Hanna Schönwald geen knap werk heeft geleverd. Het hele lijnenspel is namelijk met de hand geschilderd. En het eindresultaat ziet er eigenlijk best wel cool uit, of het nu is afgekeken van Bugatti of niet.