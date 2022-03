Kijk, een Porsche Taycan Harlekin

Deze nieuwe ‘Art Car’ van Porsche doet ons ergens aan denken…

Bekende kunstenaars of mode-ontwerpers loslaten op een auto: het is nogal een risico. De kans is namelijk aanwezig dat het resultaat alleen bij kunstkenners in de smaak valt. En daar zijn er maar weinig van. Een mooi voorbeeld daarvan is de BMW 8 Serie die onlangs door Jeff Koons onder handen is genomen.

BMW is niet het enige merk dat aan dergelijke projecten doet. Porsche mag ook graag de handen in een slaan met creatieve geesten. Dat hebben ze nu weer gedaan: ze hebben de Amerikaanse ontwerper Sean Wotherspoon uitgenodigd een Porsche Taycan 4S Cross Turismo onder handen te nemen. Wotherspoon is vooral bekend vanwege zijn nekbaard kleurrijke sneakers.

Sean’s liefde voor bonte kleuren is ook terug te zien in zijn ontwerp voor de Taycan. Ieder paneel heeft namelijk een eigen kleur gekregen. Dit is natuurlijk een bijzonder origineel idee. Althans, het was een bijzonder origineel idee, toen Volkswagen er in 1995 mee kwam.

De originaliteitsprijs wint Sean Wotherspoon dus niet met dit design, of het zou moeten zijn vanwege de cirkel op de deuren. Die had de Polo Harlekin namelijk niet. Overigens ziet het geheel er nog best geinig uit. We hebben wel een slechtere Art Cars gezien. Die van Jeff Koons bijvoorbeeld.

Deze Porsche Taycan ‘Harlekin’ is het eerste resultaat van de samenwerking tussen Porsche en Sean Wotherspoon. Wie weet volgen er nog meer kleurrijke auto’s. Of veel te dure sneakers met een Porsche-logo erop, dat zo ook zomaar kunnen.

Benieuwd naar de Porsche Taycan 4S Cross Turismo? In de onderstaande rijtest vertelt Wouter je alles wat je wilt weten: