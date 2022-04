Iemand betaalde €187k (!) voor deze Honda S2000

Maak kennis met de duurste Honda S2000 ooit.

Het nadeel van droomauto’s is dat ze vaak compleet onbereikbaar zijn. Een Lamborghini Diablo is leuk als posterauto, maar verder dan dat zul je waarschijnlijk nooit komen. Realistisch gezien. Gelukkig zijn er ook bereikbare droomauto’s. Een Honda S2000 bijvoorbeeld.

Helaas is een S2000 ook weer geen koopje vandaag de dag. Sterker nog: sommige exemplaren zijn schrikbarend duur geworden. Zo stond er onlangs in de VS een exemplaar met weinig kilometers te koop voor omgerekend €130.000. Nu was dat de vraagprijs en daarmee kun je het natuurlijk zo gek maken als je zelf wil.

Afgelopen zaterdag is er echter een Honda S2000 daadwerkelijk verkocht voor een lieve som van $200.000. Omgerekend is dat €187.000. Zijn ze helemaal gek geworden? De auto werd geveild via Bring a Trailer en de biedingen liepen dus bijzonder hoog op. Dit gele exemplaar is zodoende de duurste Honda S2000 ooit.

De grote vraag is: waarom is er iemand in vredesnaam bereid €187.000 neer te tellen voor een Honda S2000? Daar zijn wel een aantal redenen voor. Allereerst is dit geen normale S2000.

Het is een S2000 CR, oftewel Club Racer. Dit is de hardcore versie van de S2000, die alleen in de VS is geleverd. Er zijn maar 699 exemplaren gebouwd, dus het is niet gek dat het een collector’s item is geworden.

De CR is motorisch gelijk aan een reguliere S2000, maar Honda heeft er echt wel werk van gemaakt. Zo zijn het onderstel en de besturing aangepakt en is er in totaal 41 kg aan gewicht bespaard. Daarvoor werden onder andere de airco en het reservewiel opgeofferd. Daarnaast is er ook op aerodynamisch vlak het een en ander aangepast. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, zijn de spoiler en de voorbumper dus gewoon origineel.

Al met al is de S2000 CR nóg meer een funauto dan de normale S2000. Daar heeft de vorige eigenaar echter weinig van meegekregen. Er staat namelijk nog maar 123 mile op de teller. Dat is nog geen 200 km.

Dit alles zorgt er voor dat dit de duurste Honda S2000 ooit is. Om die reden zal de nieuwe eigenaar er waarschijnlijk ook niet mee gaan rijden. Laten we wel wezen: als hij een auto kocht om mee te rijden zou hij sowieso wel voor iets anders zijn gegaan. Een S2000 is hartstikke leuk, maar voor €187.000 komen er ook een hoop échte droomauto’s binnen bereik.

Meer lezen? Check dan de Autoblog Special over de Honda S2000.