Deze Mini is een voorproefje op wat komen gaat

Wat je ziet is een oude Mini. De vernieuwing speelt zich op technisch gebied af.

In New York heeft MINI een klassiek model meegenomen. Niet omdat het ding er zo leuk uitziet, maar om te laten zien dat ze klaar zijn voor de overstap naar elektrisch. Het betreft namelijk een volledige elektrische Mini.

Het concept is een voorbode op een uiteindelijke productieversie van de hatchback die we volgend jaar gaan zien. De oude koets is een metafoor naar vroeger. Helaas heeft MINI geen plannen om het klassieke model nieuw leven in te blazen met een elektrische variant. Het blijft dan ook bij het gepresenteerde concept in New York.

By contrast, the classic Mini Electric presented in New York will remain unique. A late and carefully restored example of the classic Mini Cooper serves as the basis for this special vehicle. The exterior red paint is complemented by a contrast white roof and characteristic bonnet strip, with the yellow MINI Electric logo in the brand emblem and on the wheel hubs.