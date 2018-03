Volkswagen Atlas Cross Sport is een pittige SUV

In tegenstelling tot de meest conceptauto's, zal deze wagen wel in productie gaan.

Na het dieselschandaal kreeg Volkswagen het flink aan de stok met haar Amerikaanse klanten. Een enorme zak met geld moest de schade tot een minimum beperken, maar er was meer voor nodig om het vertrouwen van de consument terug te winnen. Volkswagen zag af van de diesel, maar speelde slim in op de onverklaarbare liefde die een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking voor grote bolides koestert.

Het resultaat was de Volkswagen Atlas, een meer dan vijf meter lange SUV met voldoende trappelende paarden onder de motorkap. Inmiddels is het tijd voor een frisse wind. De Atlas bestaat immers alweer twee jaar. Wie de wagen op zich wel ziet zitten, maar het allemaal nét even iets sportiever zou willen, mag rustig in zijn handen beginnen te wrijven. De Atlas Cross Sport moet uitkomst bieden.

Goed, vooralsnog gaat het om een studiemodel, maar direct bij onthulling vertelt het merk dat de auto volgend jaar als voltooid product uit de fabriek moet komen rollen.

De Atlas Cross Sport concept is net als het origineel gebaseerd op het MQB-platform. Om het sportievere karakter te benadrukken is de auto bijna 20 cm korter en een dikke 3 cm lager. Mede hierdoor verliest hij de achterste stoelrij, waardoor hij voortaan vijf zetels heeft in plaats van zeven. Het design ziet er gelikter uit, al is dit voornamelijk te danken aan de LED-lampen aan voor- en achterkanten.

Onder de motorkap van de Cross Sport vinden we dezelfde 3,6-liter V6 als in de Atlas, die goed is voor 280 pk en 360 Nm koppel. Echter beschikt de Cross Sport over een tweetal elektrische motoren. De voorste produceert 55 pk en 220 Nm, terwijl de achterste liefst 116 pk en 270 Nm produceert. Het accupakket is 18 kWh groot. Al met al komt het vermogen hiermee uit op 360 pk. Optrekken naar de 100 km/u gebeurt in ongeveer 5,5 seconden.

Volgens Volkswagen ligt er later nog een 315 pk sterke mild hybrid in het verschiet. Het accupakket van deze versie zou slechts 2 kWh groot zijn.

Net als de Atlas zal de Cross Sport volgend jaar niet naar Europa komen.