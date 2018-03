Mercedes-AMG C 63 weer helemaal fris

Ook de C63 is in het nieuw gestoken.

Precies een week geleden maakten we kennis met de vernieuwde C Coupé en Cabriolet. Vandaag is het de beurt aan Mercedes-AMG met de C63. De hete coupé is weer helemaal strak. Meest opvallende wijziging is de komst van de Panamericana-grille. Sinds de AMG GT R brengt Mercedes-AMG dit front langzaam maar zeker naar de rest van het gamma, zoals de AMG GT C en de gefacelifte Mercedes-AMG S 63.

Het Heras-hekwerk is niet de enige vernieuwing. Onderdeel van de facelift is een nieuwe voorbumper, uitlaatsysteem en een vers interieur. De analoge klokken verdwijnen en maken plaats voor een scherm. De ‘iPad’ in het midden blijft behouden, maar is iets subtieler vormgegeven. Het stuurwiel is tevens vernieuwd.

Op technisch gebied is er ook het een en ander gewijzigd. De 4.0 ‘hot V’ achtpitter is voortaan gekoppeld aan een negentraps automaat. Het vermogen is ongewijzigd gebleven. 476 pk voor de C63 en 510 pk voor de C63 S. De instap-AMG, de C43, gaat er wel op vooruit. De zescilinder levert voortaan 390 pk in plaats van 367 pk. Op de persplaatjes blijft Mercedes in 2007 hangen. In de gallery tref je een witte C63 met zwarte velgen. Meh.